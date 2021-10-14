Вилла римского центуриона поразила археологов своей роскошью

Новости

Путин призвал иностранцев активнее использовать Северный морской путь 16:06
WSJ: США до конца года возобновят эвакуационные рейсы из Афганистана 15:56
"Одноклассники" обновили мобильные приложения для iOS и Android 15:51
Опрос ЦБ: Инфляция может составить 7% в 2021 году 15:50
Лукашенко выступил с рядом инициатив на саммите ЕАЭС 15:42
В Минпромторге назвали риски от введения "углеродного налога" в ЕС 15:34
Полиция Норвегии назвала терактом убийство пяти человек в Конгсберге 15:31
В ФАС рассказали о борьбе с завышением цен на продукты в регионах 15:26
Умер создатель "Розовой пантеры" Дэвид ДеПати 15:12
Москва станет первым крупным городом с электротранспортом 15:11
Матвиенко призвала не допустить ущемления прав женщин в Афганистане 15:07
Появилось видео ареста студента, устроившего стрельбу в вузе Перми 15:06
Песков назвал условия для принятия жестких мер из-за коронавируса 15:00
Минсельхоз выделит овощеводам 5 млрд рублей на сдерживание роста цен 14:53
Польша выдала России убийцу школьницы, которого искали 26 лет 14:51
СМИ: Япония отказалась предоставить статус беженца гражданину РФ 14:49
Атомную подлодку "Генералиссимус Суворов" спустят на воду в конце года 14:43
Синоптик рассказал, когда в Центральную Россию придет первый снег 14:40
В Перми арестовали студента, устроившего стрельбу в университете 14:30
В ФАС рассказали о процедуре согласования долгосрочных тарифов в ЖКХ 14:26
Мишустин: Нужен комплекс мер, который стабилизирует цены на продукты питания 14:25
Школьникам в Крым пришло письмо от королевы Великобритании 14:22
Мощный циклон навис над греческой столицей 14:19
Глава МИД РФ примет участие в праздновании 25-летия Дома русского зарубежья 14:18
Юлия Пересильд обратилась с МКС к участницам Евразийского женского форума 14:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Яков Миркин: Нам и вправду нужно стать национальными эгоистами
Яков Миркин: Нам и вправду нужно стать национальными эгоистами
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
14.10.2021 15:23
Рубрика: Общество

Вилла римского центуриона поразила археологов своей роскошью

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Группа польских археологов провела раскопки на территории известного древнеримского военного лагеря Нова (Nova), расположенного в Болгарии недалеко от современного города Свиштова. В результате была найдена вилла центуриона, которая поразила ученых своей роскошью.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
На Мальорке археологи нашли церемониальный меч эпохи Пунических войн

Как сообщает Nauka w Polsce, исследование провела археологическая миссия Варшавского университета, руководил которой профессор Петр Дычек.

Польские археологи работали в римском лагере Нова, который давно и хорошо известен ученым. Он расположен на берегу Дуная и является одним из крупнейших археологических памятников Болгарии.

Несмотря на то, что раскопки в лагере проводятся ежегодно, каждый полевой сезон приносит новые открытия. Вот и на этот раз археологам улыбнулась удача. Они раскопали виллу, которая, как предполагается, принадлежала римскому центуриону.

В римской армии так называли командира центурии, то есть сотника. Впрочем, известно, что центурионы высшего ранга командовали и более крупными воинскими подразделениями, такими как манипула, когорта и вексилляция. В легионе обычно насчитывалось 60 центурионов.

В данном случае центурион явно принадлежал к высшему рангу. Его вилла оказалась одной из крупнейших построек, открытых на данный момент в районе лагеря Нова. Ее площадь составляла не менее четверти гектара. По словам профессора Дычека, это строение больше похоже на роскошную виллу, чем на резиденцию военачальника.

В центре этого, по сути, жилого комплекса располагался просторный двор с бассейном, отделанный раковинами. Стены самой виллы были украшены роскошными фресками, а комнаты облицованы керамической плиткой. Но наиболее любопытной находкой, поразившей археологов, стал эксклюзивный набор кухонных принадлежностей, включавший в себя даже позолоченные кружки.

"Довольно неожиданно для нас одним из самых интересных открытий в категории реликвий оказался набор посуды, использовавшейся в "Доме центуриона", - говорит профессор Дычек. - Этот набор уникален. Он изготовлен из глины высочайшего качества, кроме того, он представляет собой полный набор посуды. Его изучение косвенно дает нам представление о кулинарных вкусах, царивших на этой вилле".

Фото: Ken Sheedy, Macquarie University, Australia
Раскрыта давняя тайна происхождения античного Аполлона

По словам археолога, обычно при проведении раскопок исследователям попадаются фрагменты кухонной утвари. Иногда в их руки попадают чудом сохранившиеся целиком сосуды, но эти находки являются единичными. В данном же случае был раскопан полностью сохранившийся набор роскошной посуды, в том числе изящные миски, горшки и кувшины с крышками и без них, а также формы для выпекания хлеба. По оценкам археологов, этот набор состоял более чем из десяти предметов.

"Кроме того, качество изготовления было очень высоким, - продолжает профессор Дычек. - В наборе присутствуют небольшие кружки, в том числе одна пивная кружка, которая выглядит как наши современные. Однако у той, которую мы обнаружили, нет ручки, но ее поверхность имеет такую форму, что ее можно было удобно держать в руке".

По мнению эксперта, состав набора доказывает, что пищу на этой вилле готовили для небольшой группы людей. Возможно, его использовали для трапез самого сотника и его заместителей, не исключено, что набор использовался и для приема гостей.

Кроме того, характер найденных предметов указал на то, что в то время, как и сейчас, повара тушили, варили и запекали различные блюда. Дычек говорит, что при раскопках удалось найти даже фрагмент сковороды. Также рядом с набором были раскопаны раковины устриц, что тоже говорит о роскошном застолье и о том, что питались центурионы гораздо лучше своих легионеров.

Что касается виллы, то археологи указывают и на другие элементы роскоши. Так, здание было снабжено портиками и системой нагрева полов, так называемого гипокауста. Общая протяженность этой системы составляла около 40 метров, что позволяло с ее помощью обогревать не только комнаты, но и банный комплекс, включавший несколько бассейнов. Ну а самым главным элементом роскоши ученые назвали найденный в доме… туалет. Во времена Римской империи подобное могли позволить себе немногие.

Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники

Главное сегодня

Кабмин РФ направит еще 6 миллиардов рублей на выплаты многодетным семьям
Песков назвал условия для принятия жестких мер из-за коронавируса
Депутаты избрали главой Дагестана Сергея Меликова
Александр Новак назвал причины энергетического кризиса в Европе
Путин еще не принял решение об участии в выборах в 2024 году
Как живут и воспитывают детей одинокие папы
Как мировые СМИ отреагировали на полет в космос экипажа фильма "Вызов"