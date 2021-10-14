Вилла римского центуриона поразила археологов своей роскошью

Группа польских археологов провела раскопки на территории известного древнеримского военного лагеря Нова (Nova), расположенного в Болгарии недалеко от современного города Свиштова. В результате была найдена вилла центуриона, которая поразила ученых своей роскошью.

Как сообщает Nauka w Polsce, исследование провела археологическая миссия Варшавского университета, руководил которой профессор Петр Дычек.

Польские археологи работали в римском лагере Нова, который давно и хорошо известен ученым. Он расположен на берегу Дуная и является одним из крупнейших археологических памятников Болгарии.

Несмотря на то, что раскопки в лагере проводятся ежегодно, каждый полевой сезон приносит новые открытия. Вот и на этот раз археологам улыбнулась удача. Они раскопали виллу, которая, как предполагается, принадлежала римскому центуриону.

В римской армии так называли командира центурии, то есть сотника. Впрочем, известно, что центурионы высшего ранга командовали и более крупными воинскими подразделениями, такими как манипула, когорта и вексилляция. В легионе обычно насчитывалось 60 центурионов.

В данном случае центурион явно принадлежал к высшему рангу. Его вилла оказалась одной из крупнейших построек, открытых на данный момент в районе лагеря Нова. Ее площадь составляла не менее четверти гектара. По словам профессора Дычека, это строение больше похоже на роскошную виллу, чем на резиденцию военачальника.

В центре этого, по сути, жилого комплекса располагался просторный двор с бассейном, отделанный раковинами. Стены самой виллы были украшены роскошными фресками, а комнаты облицованы керамической плиткой. Но наиболее любопытной находкой, поразившей археологов, стал эксклюзивный набор кухонных принадлежностей, включавший в себя даже позолоченные кружки.

"Довольно неожиданно для нас одним из самых интересных открытий в категории реликвий оказался набор посуды, использовавшейся в "Доме центуриона", - говорит профессор Дычек. - Этот набор уникален. Он изготовлен из глины высочайшего качества, кроме того, он представляет собой полный набор посуды. Его изучение косвенно дает нам представление о кулинарных вкусах, царивших на этой вилле".

По словам археолога, обычно при проведении раскопок исследователям попадаются фрагменты кухонной утвари. Иногда в их руки попадают чудом сохранившиеся целиком сосуды, но эти находки являются единичными. В данном же случае был раскопан полностью сохранившийся набор роскошной посуды, в том числе изящные миски, горшки и кувшины с крышками и без них, а также формы для выпекания хлеба. По оценкам археологов, этот набор состоял более чем из десяти предметов.

"Кроме того, качество изготовления было очень высоким, - продолжает профессор Дычек. - В наборе присутствуют небольшие кружки, в том числе одна пивная кружка, которая выглядит как наши современные. Однако у той, которую мы обнаружили, нет ручки, но ее поверхность имеет такую форму, что ее можно было удобно держать в руке".

По мнению эксперта, состав набора доказывает, что пищу на этой вилле готовили для небольшой группы людей. Возможно, его использовали для трапез самого сотника и его заместителей, не исключено, что набор использовался и для приема гостей.

Кроме того, характер найденных предметов указал на то, что в то время, как и сейчас, повара тушили, варили и запекали различные блюда. Дычек говорит, что при раскопках удалось найти даже фрагмент сковороды. Также рядом с набором были раскопаны раковины устриц, что тоже говорит о роскошном застолье и о том, что питались центурионы гораздо лучше своих легионеров.

Что касается виллы, то археологи указывают и на другие элементы роскоши. Так, здание было снабжено портиками и системой нагрева полов, так называемого гипокауста. Общая протяженность этой системы составляла около 40 метров, что позволяло с ее помощью обогревать не только комнаты, но и банный комплекс, включавший несколько бассейнов. Ну а самым главным элементом роскоши ученые назвали найденный в доме… туалет. Во времена Римской империи подобное могли позволить себе немногие.