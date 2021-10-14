Владельцев опасных предприятий обяжут составлять план ликвидации загрязнений

Владельцев опасных промышленных объектов I и II классов и производств, где используются токсичные вещества, обяжут убирать весь ущерб, нанесенный природе в процессе деятельности. Это предусмотрено поправками в закон "Об охране окружающей среды" и другие нормативные акты.

"За пять лет до конца срока эксплуатации опасного объекта собственник будет обязан разработать план по ликвидации загрязнения", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Чтобы владельцы производств не уклонялись от обязательств - через процедуру банкротства или продажу фирме-однодневке - будет создан механизм контроля сделок с такими опасными объектами. "Передать их можно будет только той компании, которая подтвердит свою финансовую устойчивость", - подчеркнул глава кабмина.

Меры ответственности сделают, по словам Мишустина, бессмысленным уклонение от ликвидации ущерба природе. "Владельцам все равно придется оплатить стоимость работ из других источников либо лишиться дивидендов, пока обязательства не будут погашены. Разумеется, это самая крайняя мера, для которой потребуются судебные решения", - заявил премьер.