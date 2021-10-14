Владимир Путин примет участие в саммите СНГ 15 октября

В пятницу президент России примет участие в заседании совета глав государств СНГ, сообщили в пресс-службе Кремля. Мероприятие состоится в формате видеоконференции.

Саммит проводится в юбилейный год 30-летия создания СНГ. Лидеры подведут итоги взаимодействия в рамках Содружества и рассмотрят перспективы его развития, обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.

Участники примут заявление в связи с 30-летием СНГ, а также ряд решений по углублению сотрудничества в гуманитарной, правоохранительной, миграционной и других сферах.