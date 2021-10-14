Владимир Путин встретился с главами спецслужб СНГ

Президент в режиме видеоконференции провел встречу с главами спецслужб стран СНГ. Владимир Путин назвал нейтрализацию угроз с территории Афганистана одной из задач спецслужб - террористы могут попытаться дестабилизировать ситуацию в сопредельных странах, вплоть до прямой экспансии.

"Ваша общая и главная задача остается неизменной - это надежная защита стабильности, суверенитета и мирного развития наших стран, содействие многомерным интеграционным процессам на пространстве СНГ", - отметил президент. Как и прежде, важно четко отслеживать обстановку, любые вызовы и риски, всесторонне анализировать, просчитывать, как они могут повлиять на безопасность в общем регионе, какие негативные последствия вызвать, и адекватно на них реагировать. Тесное партнерство спецслужб помогает эффективнее бороться с общими угрозами, среди которых международный терроризм, экстремизм, нелегальный оборот оружия и наркотиков, транснациональная преступность, незаконная миграция, перечислил Путин.

"Особое значение для обеспечения безопасности СНГ имеет нейтрализация потенциальных угроз на территории Афганистана", - подчеркнул президент. События в этой стране могут оказать серьезное влияние на положение дел в Центральной Азии, Закавказье. Это подробно обсуждалось на саммитах ОДКБ и ШОС, лидеры рассмотрят эту тематику и на саммите СНГ.

"Обстановка в Афганистане непростая. После окончательного вывода американских войск власть перешла в руки талибов, которые устанавливают свои порядки", - заметил Путин. При этом там продолжает действовать ряд группировок международных террористов. "Из Ирака, Сирии туда активно стягиваются боевики с опытом ведения боевых действий, поэтому не исключено, что террористы могут попытаться дестабилизировать ситуацию и в сопредельных государствах, включая страны СНГ, вплоть до начала прямой экспансии", - предостерег он. Важно вести постоянный мониторинг обстановки на афганской границе и быть готовыми противодействовать боевикам - а для этого координировать работу силовых структур, при необходимости проводить совместные спецоперации.

Среди приоритетов - обеспечение безопасности в информационной сфере. "Цифровые технологии все чаще используются для преступных действий, от экономических махинаций и распространения наркотиков до пропаганды экстремизма и вербовки в террористические группы", - заявил президент. На пространстве СНГ активно идут интеграционные процессы. Это вызывает неоднозначную реакцию, сказал Путин: "В том числе и желание помешать, подставить ножку". Поэтому спецслужбы должны, как и прежде, вносить вклад в отстаивание экономических интересов стран СНГ.

Особое значение для обеспечения безопасности СНГ имеет нейтрализация потенциальных угроз на территории Афганистана

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин отметил новые гибридные угрозы: "США и их союзники не оставляют попыток экспортировать свои западные ценности - я их называю тоталитарно либеральные ценности, - повлиять на наши государства с точки зрения изменения внешней и внутренней политики. У нас накоплен большой материал, говорящий, что такую существенную координирующую роль в деструктивной работе против наших стран играют США".

Отметив поражение западной коалиции в Афганистане, Нарышкин сказал, что бегство оттуда нанесло серьезный удар по авторитету Вашингтона как лидера "либерального мира". Но еще не оправившись, США уже реализуют деструктивные планы - это и стремление расширить присутствие в Центральной Азии, и военно-политический альянс с Великобританией и Австралией, и планы по дестабилизации ситуации в преддверии выборов в государствах СНГ, перечислил он.