Встреча Матвиенко и Кочановой состоялась в Санкт-Петербурге

Высокую оценку дала спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко яркому выступлению 14 октября своей белорусской коллеги Натальи Кочановой в Таврическом дворце. Беседа парламентских лидеров состоялась на полях третьего Евразийского женского форума, который стартовал в четверг в городе на Неве. В его торжественном открытии принял участие президент России Владимир Путин.

"Очень рада, что вы приехали. Это, поверьте, очень важно в целом для нашего сообщества. Кстати, все спикеры приехали", - уточнила хозяйка форума, подчеркнув, что для СМИ и для мира очень актуально выступление белорусского спикера с объективной картиной того, что происходит в стране и как она это оценивает. Наталья Кочанова, уточняет БЕЛТА, выступила на пленарном заседании на тему "Миссия женщин в развитии дипломатии мира и доверия".

Поблагодарив Валентину Матвиенко за великолепную идею объединить женщин всего мира в решении глобальных проблем, ее визави вынуждена была признать, что, к сожалению, их меньше не становится. "Из года в год перед нами появляются абсолютно новые задачи, которые мы должны решать. И только сообща мы можем действительно сделать так, чтобы нас услышали", - констатировала белорусский политик.

Форум, проводимый с 2015 года, отмечают обозреватели, зарекомендовал себя как статусная международная площадка для обсуждения актуальных вопросов международной повестки и роли женщин в ее реализации. Он собрал в этом году более трехсот руководителей законодательных и исполнительных органов власти, международных организаций, деловых кругов, представителей научного сообщества, общественных организаций из 105 стран.

Кстати, сохраняя преемственность, очередной Евразийский форум следует идеям интеграции и развития сотрудничества для усиления роли женщин в достижении Целей устойчивого развития и формирования новых подходов к решению глобальных задач, продиктованных политическими, экономическими, технологическими, социальными и экологическими изменениями.

Программа форума, сообщает агентство, включает пленарные заседания, стратегические сессии, экспертные и дискуссионные площадки, в том числе с лидерами общественного мнения, паритетные дискуссии, государственно-частные диалоги и бизнес-диалоги, форсайт-сессии, вебинары и деловые завтраки.