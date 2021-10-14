Выработка энергии от солнца и ветра к 2050 году в РФ вырастет в 47 раз

Выработка электроэнергии на базе солнца и ветра к 2050 году в России может увеличиться до 188 млрд кВт⋅ч в год, заявил заместитель министра энергетики Павел Сниккарс, выступая на РЭН.

"Для России важно сохранить диверсифицированный энергобаланс. Но ожидается рост количества объектов генерации на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) к 2050 году. По нашим оценкам, выработка электроэнергии на основе солнца и ветра составит порядка 188 млрд кВт⋅ч", - сказал Сниккарс.

В 2020 году солнечные и ветровые электростанции выработали около 4 млрд кВт⋅ч, то есть выработка увеличится в 47 раз.

Замминистра напомнил, что доля генерации электроэнергии и тепла в выбросах парниковых газов составляет около 34%, из которых электроэнергетика занимает 27%, а 7% - тепловая энергетика.

Однако обеспечить надёжное электроснабжение потребителей без традиционной генерации невозможно, учитывая нестабильность ВИЭ, подчеркнул Сниккарс.