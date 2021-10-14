Вышел трейлер "Нежного бара" - нового фильма Джорджа Клуни

Сервис Amazon Prime Video представил на своем YouTube-канале трейлер "Нежного бара" (The Tender Bar) - новой режиссерской работы дважды лауреата премии "Оскар" Джорджа Клуни.

В основе - одноименный автобиографический роман-бестселлер Дж.Р. Мохрингера. Сценарной его адаптацией занимался лауреат премии "Оскар" Уильям Монахэн ("Отступники", "Царство небесное", "Совокупность лжи").

История там про мальчишку, и далее подростка (Мохрингера сыграл Тай Шеридан), выросшего без отца, но под крылом бармена, своего дяди Чарли (Бен Аффлек) и посетителей питейного учреждения The Dickens, оказывающих на него отнюдь не самое отрицательное влияние.

В других ролях: Кристофер Ллойд, Лили Рэйб ("Американская история ужасов"), Макс Казелла ("Винил", "Подпольная империя"), Макс Мартини ("Обмани меня", "Менталист"), Сондра Джеймс ("Джокер"), Кимберли Хоу ("Главный герой").

Премьера - 17 декабря. Цифровой релиз - 17 января.