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Вышел трейлер "Нежного бара" - нового фильма Джорджа Клуни

Новости
    14.10.2021, 17:16
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Сервис Amazon Prime Video представил на своем YouTube-канале трейлер "Нежного бара" (The Tender Bar) - новой режиссерской работы дважды лауреата премии "Оскар" Джорджа Клуни.

Фото: youtube.com/ KION
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В основе - одноименный автобиографический роман-бестселлер Дж.Р. Мохрингера. Сценарной его адаптацией занимался лауреат премии "Оскар" Уильям Монахэн ("Отступники", "Царство небесное", "Совокупность лжи").

История там про мальчишку, и далее подростка (Мохрингера сыграл Тай Шеридан), выросшего без отца, но под крылом бармена, своего дяди Чарли (Бен Аффлек) и посетителей питейного учреждения The Dickens, оказывающих на него отнюдь не самое отрицательное влияние.

В других ролях: Кристофер Ллойд, Лили Рэйб ("Американская история ужасов"), Макс Казелла ("Винил", "Подпольная империя"), Макс Мартини ("Обмани меня", "Менталист"), Сондра Джеймс ("Джокер"), Кимберли Хоу ("Главный герой").

Премьера - 17 декабря. Цифровой релиз - 17 января.

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