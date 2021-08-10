"Главный герой": вы нас не сломайте во время игры

Парень обладает внешностью Райана Рейнольдса, и надо признать: более подходящего лица для подобной роли во всём Голливуде не сыщешь.

Но вот однажды примитивный электронный болванчик замечает на улице суровую, но чрезвычайно симпатичную девицу и… влюбляется с первого взгляда. По-настоящему, по-человечески влюбляется и начинает добиваться её расположения. Постепенно выясняя неприглядную правду об окружающем мире и о собственной природе, оказываясь в эдакой "матрице" наоборот.

Своим необычным поведением он обращает на себя внимание лохматого, но гениального программиста Киса (известный по эмоционально схожей роли в "Очень странных делах" Джо Кири), работающего на злого и бесконечно алчного дядю (Тайка Вайтити), который возглавляет разработавшую игру компанию. А вскоре - и внимание геймеров во главе со стримерами, быстро делающими из Парня медиазвезду.

Зазноба Парня меж тем непроста. За эффектной виртуальной оболочкой скрывается весьма внешне на неё похожая программистка Милли (британка Джоди Комер из "Убивая Еву"), и именно она вместе с лохматым, но гениальным Кисом когда-то создали движок, лёгший в основу Free City. Но задумывали они совсем не этот глупый шутер, а какую-то утопическую пастораль, где виртуальные местные жители получали возможность для развития, а не тупо гибли пачками на потеху кровожадным школьникам. А потом злой и бесконечно алчный всё украл и опошлил, да ещё и лохматого, но гениального себе подчинил.

И вот теперь Милли пытается найти доказательство хищения, запрятанное где-то в глубинах игрового пространства. Попутно она хочет привлечь к миссии по восстановлению справедливости Кита, с изумительным упорством игнорируя то, каким преданным и несчастным взглядом он на неё смотрит. Тот вяло отпирается, но объявляется неожиданный помощник в лице другого почитателя - Парня.

Та часть, где нам показывают мир и геймплей Free City, - безусловно, главное и лучшее, что может предложить фильм. Игроки оголтело носятся и громят всё вокруг, электронные статисты невозмутимо прогуливаются мимо разъезжающих по улицам танков, повсюду переливаются цветами активные объекты вроде "аптечек" и пачек с деньгами, всевозможные игровые условности остроумно обыгрываются, прозрачные намёки на известные игры всплывают повсеместно - словом, реализовано всё со знанием дела, создавая эффект узнавания у каждого, кто просидел не одни сутки за чем-то подобным. Вдобавок тут есть звёздные камео (самым ярким отметился Ченнинг Тейтум).

В реальном мире дело обстоит куда скучнее - там разыгрывается посредственная производственная драма с налётом ромкома. Вайтити, изображая эксцентричного злодея, остервенело переигрывает, фонтанируя нелепыми каламбурами, и забавным это казаться перестаёт уже через минуту. В это время сладкая парочка программистов мучительно идёт к раскрытию всем, кроме них, с самого начала очевидных чувств друг к другу, чтобы присыпать, наконец, всё розовой ванилью.

Этим содержательная составляющая, однако, отнюдь не исчерпывается. Сценарист Зак Пенн, ранее адаптировавший "Первому игроку приготовиться", что по "Главному герою" заметно, вновь весьма неуклюже пытается размыть границу виртуальности с реальностью. Обращаясь к теме искусственного интеллекта, он, в отличие от авторов недавнего "Я создан для тебя", не задаётся в сотый раз вопросом "что значит быть человеком?", а просто объявляет такую формулировку бессмысленной: никто, мол, всё равно рационально не объяснит разницу между чувствами и их имитацией.

Под таким углом кульминационный бунт компьютерных человечков против кожаных демиургов-эксплуататоров становится не сатирической метафорой бунта а-ля "Джокер", а его полноценным аналогом. Только лишённым каких-либо акцентов, помимо сугубо положительного. Что, конечно, ловко отвечает запросу на инфантильный и зачастую малонконструктивный протест против всего на свете ради абстрактных свобод, но весёлый аттракцион, каким "Главный герой" виделся изначально, вульгаризирует сомнительным манипулятивным философствованием.

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