DOOM, Minecraft и GTA: постеры "Главного героя" с культовыми играми

Студия 20th Century Fox опубликовала остроумные постеры к своему фильму "Главный герой" (Free Guy).

В них протагониста фильма в исполнении Райана Рейнольдса - NPC (Non-Player Character, персонаж, который не находится под контролем игрока) в вымышленной компьютерной игре - поместили в сеттинг реально существующих игровых хитов.

В число использованных игр попали Super Mario 64; Street Fighter II; DOOM; Grand Theft Auto: Vice City; Minecraft; Among Us; Animal Crossing: New Horizons; Among Us.

Премьера картины - уже послезавтра.