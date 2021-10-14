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Windows 11 обновляется даже на неподдерживаемых компьютерах

Текст:   Иван Черноусов
14.10.2021,  
17:46
Операционная система Windows 11 получает обновления даже на неподдерживаемых компьютерах. Об этом сообщило итальянское издание о технологиях Htnovo.
Фото: htnovo.net Фото: htnovo.net
Фото: htnovo.net

Пользователи, которые проигнорировали официальные системные требования и установили систему, обойдя ограничения Microsoft, по-прежнему могут получить свежие патчи через "Центр обновления". Ранее Microsoft утверждала, что те, кто установили Windows 11 в обход ограничений, не смогут получать обновления ОС.

"РГ" обратилась в пресс-службу Microsoft за разъяснениями политики обновлений.

Назван официальный способ поставить Windows 11 почти на любой компьютер