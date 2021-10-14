Windows 11 обновляется даже на неподдерживаемых компьютерах

Пользователи, которые проигнорировали официальные системные требования и установили систему, обойдя ограничения Microsoft, по-прежнему могут получить свежие патчи через "Центр обновления". Ранее Microsoft утверждала, что те, кто установили Windows 11 в обход ограничений, не смогут получать обновления ОС.

"РГ" обратилась в пресс-службу Microsoft за разъяснениями политики обновлений.