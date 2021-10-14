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Рубрика: В мире

WSJ: США до конца года возобновят эвакуационные рейсы из Афганистана

Текст: Юрий Когалов

Власти США намерены возобновить до конца года эвакуационные рейсы из Афганистана. Об этом пишет The Wall Street Journal.

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По данным СМИ, госдепартамент намерен вывезти оттуда оставшихся американцев, резидентов США, а также некоторых афганцев. Точные сроки пока не установлены. Сначала необходимо согласовать ряд вопросов с соседними с Афганистаном странами, получить разрешение на использование воздушного пространства.

"Как только мы получим необходимые с точки зрения документации и логистики условия, мы снова начнем организовывать рейсы", - цитирует издание высокопоставленного чиновника из госдепа. По его словам, может осуществляться несколько рейсов в неделю. Предполагается, что основной поток беженцев пойдет через Катар. Вывозить людей собираются чартерными рейсами, поскольку аэропорт Кабула все еще закрыт для регулярной пассажирской авиации, а перевозчики не готовы платить огромные взносы страховым компаниям, чтобы наладить постоянное авиасообщение.

Приоритет на эвакуационных рейсах будет отдаваться гражданам США, которые все еще находятся в стране, постоянным резидентам США и их родственникам, а также обладателям некоторых видов виз. По оценкам госдепа, в сентябре в Афганистане оставались около 200 американцев, желающих покинуть страну, некоторым из них уже удалось это сделать.

Как отмечается, те, кто не входит в указанные группы, могут попытаться самостоятельно покинуть территорию Афганистана и уже из третьих стран обратиться к США с просьбой о предоставлении убежища.

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