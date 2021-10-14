WSJ: США до конца года возобновят эвакуационные рейсы из Афганистана

Власти США намерены возобновить до конца года эвакуационные рейсы из Афганистана. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным СМИ, госдепартамент намерен вывезти оттуда оставшихся американцев, резидентов США, а также некоторых афганцев. Точные сроки пока не установлены. Сначала необходимо согласовать ряд вопросов с соседними с Афганистаном странами, получить разрешение на использование воздушного пространства.

"Как только мы получим необходимые с точки зрения документации и логистики условия, мы снова начнем организовывать рейсы", - цитирует издание высокопоставленного чиновника из госдепа. По его словам, может осуществляться несколько рейсов в неделю. Предполагается, что основной поток беженцев пойдет через Катар. Вывозить людей собираются чартерными рейсами, поскольку аэропорт Кабула все еще закрыт для регулярной пассажирской авиации, а перевозчики не готовы платить огромные взносы страховым компаниям, чтобы наладить постоянное авиасообщение.

Приоритет на эвакуационных рейсах будет отдаваться гражданам США, которые все еще находятся в стране, постоянным резидентам США и их родственникам, а также обладателям некоторых видов виз. По оценкам госдепа, в сентябре в Афганистане оставались около 200 американцев, желающих покинуть страну, некоторым из них уже удалось это сделать.

Как отмечается, те, кто не входит в указанные группы, могут попытаться самостоятельно покинуть территорию Афганистана и уже из третьих стран обратиться к США с просьбой о предоставлении убежища.