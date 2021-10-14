За сутки в России подтверждено 31 299 случаев COVID-19 в 85 регионах

За сутки в России подтверждено 31299 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 6712
- 2 Санкт-Петербург 2345
- 3 Московская область 1911
- 4 Самарская область 754
- 5 Нижегородская область 682
- 6 Воронежская область 657
- 7 Республика Башкортостан 652
- 8 Пермский край 569
- 9 Свердловская область 562
- 10 Республика Крым 552
- 11 Ростовская область 552
- 12 Красноярский край 455
- 13 Челябинская область 407
- 14 Иркутская область 398
- 15 Омская область 389
- 16 Оренбургская область 387
- 17 Саратовская область 378
- 18 Ставропольский край 377
- 19 Волгоградская область 375
- 20 Ульяновская область 357
- 21 Архангельская область 334
- 22 Удмуртская Республика 331
- 23 Алтайский край 323
- 24 Смоленская область 322
- 25 Брянская область 315
- 26 Хабаровский край 315
- 27 Пензенская область 305
- 28 Тверская область 304
- 29 Липецкая область 302
- 30 Вологодская область 299
- 31 Калининградская область 298
- 32 Ленинградская область 290
- 33 Тюменская область 280
- 34 Владимирская область 275
- 35 Республика Саха (Якутия) 272
- 36 Белгородская область 271
- 37 Республика Карелия 270
- 38 Республика Коми 267
- 39 Курская область 263
- 40 Севастополь 258
- 41 Забайкальский край 241
- 42 Краснодарский край 241
- 43 Псковская область 237
- 44 Ярославская область 237
- 45 Астраханская область 227
- 46 Приморский край 223
- 47 Ханты-Мансийский автономный округ 221
- 48 Орловская область 212
- 49 Новосибирская область 208
- 50 Мурманская область 207
- 51 Ивановская область 205
- 52 Новгородская область 188
- 53 Кировская область 181
- 54 Кемеровская область 173
- 55 Курганская область 169
- 56 Рязанская область 168
- 57 Тульская область 159
- 58 Калужская область 157
- 59 Тамбовская область 154
- 60 Костромская область 153
- 61 Республика Хакасия 150
- 62 Амурская область 130
- 63 Республика Дагестан 124
- 64 Томская область 121
- 65 Республика Бурятия 118
- 66 Ямало-Ненецкий автономный округ 117
- 67 Республика Чувашия 115
- 68 Республика Мордовия 110
- 69 Республика Татарстан 103
- 70 Кабардино-Балкарская Республика 98
- 71 Республика Северная Осетия-Алания 81
- 72 Чеченская Республика 76
- 73 Сахалинская область 75
- 74 Республика Марий Эл 74
- 75 Республика Ингушетия 66
- 76 Карачаево-Черкесская Республика 62
- 77 Республика Тыва 61
- 78 Республика Калмыкия 58
- 79 Республика Адыгея 57
- 80 Республика Алтай 44
- 81 Камчатский край 40
- 82 Еврейская автономная область 39
- 83 Магаданская область 23
- 84 Чукотский автономный округ 17
- 85 Ненецкий автономный округ 14
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 7 892 980 случаев (+0,40%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Калмыкия 0,19%
- 2. Республика Алтай, Магаданская область, Камчатский край, Республика Бурятия 0,2%
- 3. Республика Тыва, Сахалинская область 0,22%
За последние сутки подтверждено 986 смертей
- Москва 72
- Санкт-Петербург 67
- Свердловская область 41
- Краснодарский край 39
- Нижегородская область 37
- Республика Башкортостан 36
- Ставропольский край 33
- Ростовская область 32
- Пермский край 32
- Пензенская область 30
- Самарская область 30
- Волгоградская область 27
- Челябинская область 26
- Алтайский край 26
- Оренбургская область 23
- Красноярский край 23
- Саратовская область 22
- Республика Коми 15
- Республика Крым 15
- Воронежская область 14
- Липецкая область 14
- Удмуртская Республика 14
- Иркутская область 14
- Брянская область 13
- Новосибирская область 13
- Тульская область 12
- Астраханская область 12
- Республика Дагестан 12
- Ульяновская область 12
- Московская область 11
- Тюменская область 11
- Рязанская область 10
- Вологодская область 10
- Республика Чувашия 10
- Ханты-Мансийский автономный округ 9
- Смоленская область 8
- Тверская область 8
- Мурманская область 8
- Республика Татарстан 8
- Забайкальский край 8
- Ивановская область 7
- Республика Хакасия 7
- Республика Саха (Якутия) 7
- Республика Карелия 6
- Республика Адыгея 6
- Севастополь 6
- Кемеровская область 6
- Омская область 6
- Республика Бурятия 6
- Калужская область 5
- Тамбовская область 5
- Чеченская Республика 5
- Владимирская область 4
- Курская область 4
- Ярославская область 4
- Карачаево-Черкесская Республика 4
- Республика Мордовия 4
- Приморский край 4
- Архангельская область 3
- Псковская область 3
- Ямало-Ненецкий автономный округ 3
- Сахалинская область 3
- Белгородская область 2
- Калининградская область 2
- Республика Калмыкия 2
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Кировская область 2
- Республика Алтай 2
- Магаданская область 2
- Хабаровский край 2
- Костромская область 1
- Ленинградская область 1
- Республика Ингушетия 1
- Курганская область 1
- Камчатский край 1
За весь период по России умерло 220 315 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 21 670 человек
- Москва 3136
- Санкт-Петербург 2004
- Московская область 1546
- Республика Башкортостан 683
- Республика Крым 523
- Нижегородская область 517
- Самарская область 456
- Свердловская область 431
- Ульяновская область 400
- Красноярский край 380
- Ставропольский край 361
- Оренбургская область 352
- Омская область 348
- Волгоградская область 338
- Липецкая область 332
- Астраханская область 332
- Республика Коми 330
- Ростовская область 303
- Республика Саха (Якутия) 300
- Иркутская область 297
- Воронежская область 287
- Пермский край 287
- Удмуртская Республика 286
- Хабаровский край 284
- Вологодская область 283
- Ленинградская область 270
- Краснодарский край 255
- Архангельская область 254
- Приморский край 248
- Брянская область 243
- Калининградская область 238
- Республика Карелия 234
- Забайкальский край 222
- Челябинская область 205
- Саратовская область 197
- Кемеровская область 181
- Белгородская область 169
- Республика Бурятия 168
- Тамбовская область 167
- Ярославская область 163
- Ханты-Мансийский автономный округ 162
- Мурманская область 159
- Новгородская область 159
- Курская область 156
- Калужская область 153
- Тульская область 144
- Тюменская область 143
- Псковская область 142
- Севастополь 141
- Амурская область 136
- Орловская область 129
- Рязанская область 128
- Республика Дагестан 126
- Новосибирская область 122
- Кировская область 121
- Курганская область 109
- Ивановская область 94
- Смоленская область 94
- Чеченская Республика 88
- Владимирская область 87
- Костромская область 83
- Республика Мордовия 73
- Республика Тыва 71
- Республика Северная Осетия - Алания 69
- Сахалинская область 68
- Алтайский край 66
- Еврейская автономная область 62
- Кабардино-Балкарская Республика 61
- Ямало-Ненецкий автономный округ 59
- Республика Калмыкия 54
- Республика Марий Эл 51
- Томская область 51
- Республика Ингушетия 41
- Республика Татарстан 39
- Карачаево-Черкесская Республика 35
- Пензенская область 34
- Республика Адыгея 31
- Тверская область 28
- Камчатский край 22
- Ненецкий автономный округ 21
- Магаданская область 19
- Республика Чувашия 10
- Республика Алтай 10
- Республика Хакасия 6
- Чукотский автономный округ 3
За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 937 756