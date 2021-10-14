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14.10.2021 11:55
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 31 299 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 31299 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 6712
  • 2 Санкт-Петербург 2345
  • 3 Московская область 1911
  • 4 Самарская область 754
  • 5 Нижегородская область 682
  • 6 Воронежская область 657
  • 7 Республика Башкортостан 652
  • 8 Пермский край 569
  • 9 Свердловская область 562
  • 10 Республика Крым 552
  • 11 Ростовская область 552
  • 12 Красноярский край 455
  • 13 Челябинская область 407
  • 14 Иркутская область 398
  • 15 Омская область 389
  • 16 Оренбургская область 387
  • 17 Саратовская область 378
  • 18 Ставропольский край 377
  • 19 Волгоградская область 375
  • 20 Ульяновская область 357
  • 21 Архангельская область 334
  • 22 Удмуртская Республика 331
  • 23 Алтайский край 323
  • 24 Смоленская область 322
  • 25 Брянская область 315
  • 26 Хабаровский край 315
  • 27 Пензенская область 305
  • 28 Тверская область 304
  • 29 Липецкая область 302
  • 30 Вологодская область 299
  • 31 Калининградская область 298
  • 32 Ленинградская область 290
  • 33 Тюменская область 280
  • 34 Владимирская область 275
  • 35 Республика Саха (Якутия) 272
  • 36 Белгородская область 271
  • 37 Республика Карелия 270
  • 38 Республика Коми 267
  • 39 Курская область 263
  • 40 Севастополь 258
  • 41 Забайкальский край 241
  • 42 Краснодарский край 241
  • 43 Псковская область 237
  • 44 Ярославская область 237
  • 45 Астраханская область 227
  • 46 Приморский край 223
  • 47 Ханты-Мансийский автономный округ 221
  • 48 Орловская область 212
  • 49 Новосибирская область 208
  • 50 Мурманская область 207
  • 51 Ивановская область 205
  • 52 Новгородская область 188
  • 53 Кировская область 181
  • 54 Кемеровская область 173
  • 55 Курганская область 169
  • 56 Рязанская область 168
  • 57 Тульская область 159
  • 58 Калужская область 157
  • 59 Тамбовская область 154
  • 60 Костромская область 153
  • 61 Республика Хакасия 150
  • 62 Амурская область 130
  • 63 Республика Дагестан 124
  • 64 Томская область 121
  • 65 Республика Бурятия 118
  • 66 Ямало-Ненецкий автономный округ 117
  • 67 Республика Чувашия 115
  • 68 Республика Мордовия 110
  • 69 Республика Татарстан 103
  • 70 Кабардино-Балкарская Республика 98
  • 71 Республика Северная Осетия-Алания 81
  • 72 Чеченская Республика 76
  • 73 Сахалинская область 75
  • 74 Республика Марий Эл 74
  • 75 Республика Ингушетия 66
  • 76 Карачаево-Черкесская Республика 62
  • 77 Республика Тыва 61
  • 78 Республика Калмыкия 58
  • 79 Республика Адыгея 57
  • 80 Республика Алтай 44
  • 81 Камчатский край 40
  • 82 Еврейская автономная область 39
  • 83 Магаданская область 23
  • 84 Чукотский автономный округ 17
  • 85 Ненецкий автономный округ 14

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 7 892 980 случаев (+0,40%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Калмыкия 0,19%
  • 2. Республика Алтай, Магаданская область, Камчатский край, Республика Бурятия 0,2%
  • 3. Республика Тыва, Сахалинская область 0,22%
За последние сутки подтверждено 986 смертей
  • Москва 72
  • Санкт-Петербург 67
  • Свердловская область 41
  • Краснодарский край 39
  • Нижегородская область 37
  • Республика Башкортостан 36
  • Ставропольский край 33
  • Ростовская область 32
  • Пермский край 32
  • Пензенская область 30
  • Самарская область 30
  • Волгоградская область 27
  • Челябинская область 26
  • Алтайский край 26
  • Оренбургская область 23
  • Красноярский край 23
  • Саратовская область 22
  • Республика Коми 15
  • Республика Крым 15
  • Воронежская область 14
  • Липецкая область 14
  • Удмуртская Республика 14
  • Иркутская область 14
  • Брянская область 13
  • Новосибирская область 13
  • Тульская область 12
  • Астраханская область 12
  • Республика Дагестан 12
  • Ульяновская область 12
  • Московская область 11
  • Тюменская область 11
  • Рязанская область 10
  • Вологодская область 10
  • Республика Чувашия 10
  • Ханты-Мансийский автономный округ 9
  • Смоленская область 8
  • Тверская область 8
  • Мурманская область 8
  • Республика Татарстан 8
  • Забайкальский край 8
  • Ивановская область 7
  • Республика Хакасия 7
  • Республика Саха (Якутия) 7
  • Республика Карелия 6
  • Республика Адыгея 6
  • Севастополь 6
  • Кемеровская область 6
  • Омская область 6
  • Республика Бурятия 6
  • Калужская область 5
  • Тамбовская область 5
  • Чеченская Республика 5
  • Владимирская область 4
  • Курская область 4
  • Ярославская область 4
  • Карачаево-Черкесская Республика 4
  • Республика Мордовия 4
  • Приморский край 4
  • Архангельская область 3
  • Псковская область 3
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 3
  • Сахалинская область 3
  • Белгородская область 2
  • Калининградская область 2
  • Республика Калмыкия 2
  • Кабардино-Балкарская Республика 2
  • Кировская область 2
  • Республика Алтай 2
  • Магаданская область 2
  • Хабаровский край 2
  • Костромская область 1
  • Ленинградская область 1
  • Республика Ингушетия 1
  • Курганская область 1
  • Камчатский край 1

За весь период по России умерло 220 315 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 21 670 человек
  • Москва 3136
  • Санкт-Петербург 2004
  • Московская область 1546
  • Республика Башкортостан 683
  • Республика Крым 523
  • Нижегородская область 517
  • Самарская область 456
  • Свердловская область 431
  • Ульяновская область 400
  • Красноярский край 380
  • Ставропольский край 361
  • Оренбургская область 352
  • Омская область 348
  • Волгоградская область 338
  • Липецкая область 332
  • Астраханская область 332
  • Республика Коми 330
  • Ростовская область 303
  • Республика Саха (Якутия) 300
  • Иркутская область 297
  • Воронежская область 287
  • Пермский край 287
  • Удмуртская Республика 286
  • Хабаровский край 284
  • Вологодская область 283
  • Ленинградская область 270
  • Краснодарский край 255
  • Архангельская область 254
  • Приморский край 248
  • Брянская область 243
  • Калининградская область 238
  • Республика Карелия 234
  • Забайкальский край 222
  • Челябинская область 205
  • Саратовская область 197
  • Кемеровская область 181
  • Белгородская область 169
  • Республика Бурятия 168
  • Тамбовская область 167
  • Ярославская область 163
  • Ханты-Мансийский автономный округ 162
  • Мурманская область 159
  • Новгородская область 159
  • Курская область 156
  • Калужская область 153
  • Тульская область 144
  • Тюменская область 143
  • Псковская область 142
  • Севастополь 141
  • Амурская область 136
  • Орловская область 129
  • Рязанская область 128
  • Республика Дагестан 126
  • Новосибирская область 122
  • Кировская область 121
  • Курганская область 109
  • Ивановская область 94
  • Смоленская область 94
  • Чеченская Республика 88
  • Владимирская область 87
  • Костромская область 83
  • Республика Мордовия 73
  • Республика Тыва 71
  • Республика Северная Осетия - Алания 69
  • Сахалинская область 68
  • Алтайский край 66
  • Еврейская автономная область 62
  • Кабардино-Балкарская Республика 61
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 59
  • Республика Калмыкия 54
  • Республика Марий Эл 51
  • Томская область 51
  • Республика Ингушетия 41
  • Республика Татарстан 39
  • Карачаево-Черкесская Республика 35
  • Пензенская область 34
  • Республика Адыгея 31
  • Тверская область 28
  • Камчатский край 22
  • Ненецкий автономный округ 21
  • Магаданская область 19
  • Республика Чувашия 10
  • Республика Алтай 10
  • Республика Хакасия 6
  • Чукотский автономный округ 3

За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 937 756

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