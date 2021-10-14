За сутки в России подтверждено 31 299 случаев COVID-19 в 85 регионах

За сутки в России подтверждено 31299 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,8% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 6712

2 Санкт-Петербург 2345

3 Московская область 1911

4 Самарская область 754

5 Нижегородская область 682

6 Воронежская область 657

7 Республика Башкортостан 652

8 Пермский край 569

9 Свердловская область 562

10 Республика Крым 552

11 Ростовская область 552

12 Красноярский край 455

13 Челябинская область 407

14 Иркутская область 398

15 Омская область 389

16 Оренбургская область 387

17 Саратовская область 378

18 Ставропольский край 377

19 Волгоградская область 375

20 Ульяновская область 357

21 Архангельская область 334

22 Удмуртская Республика 331

23 Алтайский край 323

24 Смоленская область 322

25 Брянская область 315

26 Хабаровский край 315

27 Пензенская область 305

28 Тверская область 304

29 Липецкая область 302

30 Вологодская область 299

31 Калининградская область 298

32 Ленинградская область 290

33 Тюменская область 280

34 Владимирская область 275

35 Республика Саха (Якутия) 272

36 Белгородская область 271

37 Республика Карелия 270

38 Республика Коми 267

39 Курская область 263

40 Севастополь 258

41 Забайкальский край 241

42 Краснодарский край 241

43 Псковская область 237

44 Ярославская область 237

45 Астраханская область 227

46 Приморский край 223

47 Ханты-Мансийский автономный округ 221

48 Орловская область 212

49 Новосибирская область 208

50 Мурманская область 207

51 Ивановская область 205

52 Новгородская область 188

53 Кировская область 181

54 Кемеровская область 173

55 Курганская область 169

56 Рязанская область 168

57 Тульская область 159

58 Калужская область 157

59 Тамбовская область 154

60 Костромская область 153

61 Республика Хакасия 150

62 Амурская область 130

63 Республика Дагестан 124

64 Томская область 121

65 Республика Бурятия 118

66 Ямало-Ненецкий автономный округ 117

67 Республика Чувашия 115

68 Республика Мордовия 110

69 Республика Татарстан 103

70 Кабардино-Балкарская Республика 98

71 Республика Северная Осетия-Алания 81

72 Чеченская Республика 76

73 Сахалинская область 75

74 Республика Марий Эл 74

75 Республика Ингушетия 66

76 Карачаево-Черкесская Республика 62

77 Республика Тыва 61

78 Республика Калмыкия 58

79 Республика Адыгея 57

80 Республика Алтай 44

81 Камчатский край 40

82 Еврейская автономная область 39

83 Магаданская область 23

84 Чукотский автономный округ 17

85 Ненецкий автономный округ 14 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 7 892 980 случаев (+0,40%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Калмыкия 0,19%

2. Республика Алтай, Магаданская область, Камчатский край, Республика Бурятия 0,2%

3. Республика Тыва, Сахалинская область 0,22% За последние сутки подтверждено 986 смертей Москва 72

Санкт-Петербург 67

Свердловская область 41

Краснодарский край 39

Нижегородская область 37

Республика Башкортостан 36

Ставропольский край 33

Ростовская область 32

Пермский край 32

Пензенская область 30

Самарская область 30

Волгоградская область 27

Челябинская область 26

Алтайский край 26

Оренбургская область 23

Красноярский край 23

Саратовская область 22

Республика Коми 15

Республика Крым 15

Воронежская область 14

Липецкая область 14

Удмуртская Республика 14

Иркутская область 14

Брянская область 13

Новосибирская область 13

Тульская область 12

Астраханская область 12

Республика Дагестан 12

Ульяновская область 12

Московская область 11

Тюменская область 11

Рязанская область 10

Вологодская область 10

Республика Чувашия 10

Ханты-Мансийский автономный округ 9

Смоленская область 8

Тверская область 8

Мурманская область 8

Республика Татарстан 8

Забайкальский край 8

Ивановская область 7

Республика Хакасия 7

Республика Саха (Якутия) 7

Республика Карелия 6

Республика Адыгея 6

Севастополь 6

Кемеровская область 6

Омская область 6

Республика Бурятия 6

Калужская область 5

Тамбовская область 5

Чеченская Республика 5

Владимирская область 4

Курская область 4

Ярославская область 4

Карачаево-Черкесская Республика 4

Республика Мордовия 4

Приморский край 4

Архангельская область 3

Псковская область 3

Ямало-Ненецкий автономный округ 3

Сахалинская область 3

Белгородская область 2

Калининградская область 2

Республика Калмыкия 2

Кабардино-Балкарская Республика 2

Кировская область 2

Республика Алтай 2

Магаданская область 2

Хабаровский край 2

Костромская область 1

Ленинградская область 1

Республика Ингушетия 1

Курганская область 1

Камчатский край 1 За весь период по России умерло 220 315 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 21 670 человек Москва 3136

Санкт-Петербург 2004

Московская область 1546

Республика Башкортостан 683

Республика Крым 523

Нижегородская область 517

Самарская область 456

Свердловская область 431

Ульяновская область 400

Красноярский край 380

Ставропольский край 361

Оренбургская область 352

Омская область 348

Волгоградская область 338

Липецкая область 332

Астраханская область 332

Республика Коми 330

Ростовская область 303

Республика Саха (Якутия) 300

Иркутская область 297

Воронежская область 287

Пермский край 287

Удмуртская Республика 286

Хабаровский край 284

Вологодская область 283

Ленинградская область 270

Краснодарский край 255

Архангельская область 254

Приморский край 248

Брянская область 243

Калининградская область 238

Республика Карелия 234

Забайкальский край 222

Челябинская область 205

Саратовская область 197

Кемеровская область 181

Белгородская область 169

Республика Бурятия 168

Тамбовская область 167

Ярославская область 163

Ханты-Мансийский автономный округ 162

Мурманская область 159

Новгородская область 159

Курская область 156

Калужская область 153

Тульская область 144

Тюменская область 143

Псковская область 142

Севастополь 141

Амурская область 136

Орловская область 129

Рязанская область 128

Республика Дагестан 126

Новосибирская область 122

Кировская область 121

Курганская область 109

Ивановская область 94

Смоленская область 94

Чеченская Республика 88

Владимирская область 87

Костромская область 83

Республика Мордовия 73

Республика Тыва 71

Республика Северная Осетия - Алания 69

Сахалинская область 68

Алтайский край 66

Еврейская автономная область 62

Кабардино-Балкарская Республика 61

Ямало-Ненецкий автономный округ 59

Республика Калмыкия 54

Республика Марий Эл 51

Томская область 51

Республика Ингушетия 41

Республика Татарстан 39

Карачаево-Черкесская Республика 35

Пензенская область 34

Республика Адыгея 31

Тверская область 28

Камчатский край 22

Ненецкий автономный округ 21

Магаданская область 19

Республика Чувашия 10

Республика Алтай 10

Республика Хакасия 6

Чукотский автономный округ 3 За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 937 756