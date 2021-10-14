Захарова ответила на угрозы Киева задержать Поклонскую в Кабо-Верде

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на возмущенные заявления и угрозы из Киева, где недовольны назначением экс-прокурора Крыма и бывшего депутата Госдумы Натальи Поклонской послом в Кабо-Верде. Свой краткий комментарий Захарова разместила в Telegram-канале.

"Пусть сначала попробуют применить украинское правосудие на территории Украины, а потом за Африку берутся", - написала дипломат.

Ранее пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко заявил, что ведомство уже обратилось к правительству Кабо-Верде по поводу якобы "преступной деятельности" Поклонской в Крыму. А бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов сообщил у себя в Twitter, что Киев может начать готовить документы на "экстрадицию" Поклонской из Кабо-Верде.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Натальи Поклонской чрезвычайным и полномочным послом в Кабо-Верде. На этом посту она сменит Владимира Соколенко.