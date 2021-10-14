Захарова: Представители талибов на следующей неделе приедут в Москву

На следующей неделе, 20 октября, в столице РФ запланированы консультации по Афганистану в Московском формате. Как ожидается, в них примут участие представители движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"На следующей неделе мы ожидаем приезда в Москву представительной делегации движения талибов для участия в третьем заседании Московского формата консультаций по Афганистану", - цитирует ТАСС Захарову.

Напомним, этот формат был создан в 2017 году на основе шестистороннего механизма контактов спецпредставителей России, Афганистана, Индии, Ирана, Китая и Пакистана.

По словам Захаровой, в Москве обеспокоены террористической активностью боевиков ИГИЛ (группировка запрещена в РФ). "Мы рассчитываем, что слова новых кабульских властей об их возможности справиться с ИГИЛ в одиночку, без внешней поддержки, получат практическое воплощение", - подчеркнула дипломат.

На Смоленской площади также не оставили без внимания недавний двухдневный визит делегации талибов в Катар. Ее возглавлял и.о. министра иностранных дел Афганистана. На катарской площадке представители" Талибана" провели переговоры в том числе с сотрудниками Госдепартамента США.