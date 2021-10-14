Захарова: Размещение базы ЕС на Украине нарушает Минские договоренности

Россия призывает отказаться от размещения военно-тренировочной базы Евросоюза на Украине. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, состоявшемся на полях Третьего евразийского женского форума, который проходит в Санкт-Петербурге.

- Этот, мягко говоря, необдуманный шаг впрямую является нарушением Минской договоренности, - пояснила она. - Если же шаг обдуманный, возникает вопрос, на какие цели он ориентирован.

Мария Захарова также отметила, что общее число нарушений Минских соглашений со стороны Украины уже превысило 60 тысяч случаев.