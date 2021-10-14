Здоровье граждан СНГ обсудили в Минске

В Минске прошел XXXIV Совет по сотрудничеству в области здравоохранения стран СНГ. Он приурочен к юбилейной дате - 30-летию Содружества, впервые за несколько лет прошел в очном формате. Российскую делегацию возглавил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Заседание прошло под председательством министра здравоохранения Республики Беларусь Дмитрия Пиневича.

Работа совета касается здоровья и качества жизни 280 миллионов человек - жителей стран СНГ. Например, в последние два года совет создал и отработал совместные действия по противодействию распространению COVID-19. Поэтому санитарно-эпидемиологическая ситуация в этих государствах под должным контролем. Участники форума обсудили и приняли решения по самым актуальным проблемам охраны здоровья. Вот некоторые темы: информатизация систем здравоохранения, итоги реализации плана совместных действий по противодействию распространению инфекционных болезней, развитие телемедицинского взаимодействия, работа онкологических служб стран СНГ и т.д.

Академик РАН Андрей Каприн рассказал, что за прошедшие 30 лет коллеги в СНГ взаимодействовали по широкому кругу вопросов, от научных исследований и образовательных программ до внедрения современных клинических протоколов. Он подчеркнул, что в основе организации медицинской помощи по онкологии в России и странах СНГ лежит созданная еще в СССР диспансерная система. Во многом благодаря этому онкологическая служба достойно выдержала испытание временем и пандемией, доказав свою эффективность.

Минский форум принял рекомендации, призванные стать основой развития здравоохранения стран Содружества.