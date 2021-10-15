Алюминий впервые с 2008 года торгуется выше 3200 долларов

Стоимость алюминия на Лондонской бирже LME впервые с середины 2008 года поднялась выше 3200 долларов за тонну, свидетельствуют данные торгов.

Отметка в 3200 долларов была преодолена к полудню, после чего рост продолжился и к 13:11 мск биржевая цена тонны алюминия составляла уже 3215 долларов, что на 3,1% выше предыдущего закрытия.

В начале недели впервые за 13 лет алюминий преодолел отметку в 3000 долларов за тонну. Рост цен на алюминий связывают с разными факторами, включая общее повышение на рынке энергоносителей, риски сокращения производства металла в Китае, а также военным путчем в Гвинее.