Новости

Глава комитета Госдумы призвал использовать в борьбе с пандемией зарубежный опыт 15:08
Синоптик спрогнозировал "яростный всплеск тепла" в Москве 15:03
Общественники уличили кафе и рестораны в сокрытии выручки 14:59
20 октября состоится премьерный показ фильма "Любовь под грифом "секретно" 14:56
В Совфеде предложили увеличить дотации бюджетам регионов 14:44
В ФРГ опубликовали итоговые данные парламентских выборов 14:43
В РФ проведут 35-е заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям 14:31
МКС вернулась к штатной работе после потери ориентации 14:27
Британец по имени Гарри Поттер продал книгу о тезке-волшебнике за 27,5 тыс. фунтов 14:19
Путин не будет встречаться с талибами 14:18
Алюминий впервые с 2008 года торгуется выше 3200 долларов 14:10
В Петербурге 80% работников транспортных компании получили QR-коды 14:10
Дилеры дали неутешительный прогноз по авторынку на ближайшие месяцы 14:10
В Югре ликвидировали пять подпольных игровых клубов 14:04
11 домов на юге Москвы будут обеспечены газоснабжением по резервной схеме 14:02
КПРФ внесла в ГД законопроект о питании учеников средних классов 13:59
МВД заплатит гражданам за сведения о насильнике, сбежавшем из тюрьмы 13:53
За первые часы переписи заполнили анкеты 1,1 млн человек 13:48
В Череповце в "красной зоне" госпиталя у медсестры остановилось сердце 13:43
Русская православная церковь учредила епархию в Армении 13:41
Синоптики рассказали о погоде в день посадки "Союза" с Пересильд 13:37
Архиерейский собор перенесен на май 2022 года 13:26
Патриарх Кирилл наградил Вячеслава Бутусова церковным орденом 13:18
Жительнице Махачкалы вернули трех детей, спрятанных бывшем мужем 13:16
Семь человек погибли при взрыве в Афганистане 13:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
15.10.2021 14:10
Рубрика: Экономика

Алюминий впервые с 2008 года торгуется выше 3200 долларов

Текст: Евгения Думанская

Стоимость алюминия на Лондонской бирже LME впервые с середины 2008 года поднялась выше 3200 долларов за тонну, свидетельствуют данные торгов.

Фото: photoshkolnik / istock
Чем опасны высокие цены на алюминий

Отметка в 3200 долларов была преодолена к полудню, после чего рост продолжился и к 13:11 мск биржевая цена тонны алюминия составляла уже 3215 долларов, что на 3,1% выше предыдущего закрытия.

В начале недели впервые за 13 лет алюминий преодолел отметку в 3000 долларов за тонну. Рост цен на алюминий связывают с разными факторами, включая общее повышение на рынке энергоносителей, риски сокращения производства металла в Китае, а также военным путчем в Гвинее.

Экономика Отрасли Ресурсы Экономика Финансы

Главное сегодня

МКС вернулась к штатной работе после потери ориентации
Путин назвал российских миротворцев гарантом перемирия в Нагорном Карабахе
За сутки в России подтверждено 32196 случаев COVID-19 в 85 регионах
Нефть Brent впервые с 2018 года поднялась до 85 долларов
Денис Проценко: Ситуация с коронавирусом близка к критической
Грамотно вложить деньги в ремонт: Шесть правил успешного инвестирования
В ПФР рассказали, как получить страховую пенсию