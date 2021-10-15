Компания Apple получила 75% прибыли мирового рынка смартфонов во втором квартале текущего года. Об этом говорится в исследовании Counterpoint Research.

В свою очередь Samsung является крупнейшим производителем по числу проданных аппаратов за год. Однако компания значительно отстает от Apple и по выручке, и по прибыли. По оценкам аналитиков, в лидерах находится и китайская Xiaomi, которая заняла место Huawei.

Исследователи отметили рост и других китайских компаний - например, OPPO, OnePlus, vivo и realme.