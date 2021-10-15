АБР: комиссию за "стягивание" денег с карты должен регулировать рынок

Действующее законодательство не ограничивает банки во взимании комиссии за так называемое стягивание денег с карты (пополнение "пластика" картой другого банка - прим.ред.). Поэтому банки не нарушают права своих клиентов, устанавливая плату за такие операции.

Но важно, чтобы тарифы за подобные операции были открыты и доступны клиенту для ознакомления до совершения им действий, и он был в курсе о наличии комиссии. В целом их должен регулировать рынок. Об этом "РГ" заявил руководитель направления "Информационная безопасность и платежные системы" информационно-аналитического управления Ассоциация банков России Глеб Жижанов.

Запрещать такие комиссии банкам несправедливо, согласен президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. По его мнению, должна быть фиксированная комиссия за эту операцию.

По словам Жижанова, размер комиссии определяется каждой кредитной организацией самостоятельно, исходя из тарифной политики, себестоимости. Лучшим регулятором в подобных вопросах выступает рынок, создающий конкуренцию, считает эксперт.

"Клиенты будут выбирать те банки или те способы платежа, где комиссионное вознаграждение отсутствует или минимально, при этом удобство и сервис находится на нужном уровне для самого клиента, - уверен Жижанов. - На практике рыночные механизмы регулирования комиссии традиционно показывают намного большую эффективность, чем административные ограничения или вмешательства".

Фиксированная сумма в 50 рублей в определенной степени оправдывает трудоемкость самого процесса, поэтому запрещать банкам эту комиссию, хотя и 50 рублей для многих тоже немаленькие деньги, было бы не совсем справедливо, уверен президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

"Другое дело, когда речь идет о проценте от суммы, - уточнил он. - Это вызывает, естественно, негодование потребителей по той простой причине, что такой подход фактически по сути является налогом на движение средств. Банк не может оправдать комиссию своими трудозатратами, так как независимо миллион переводит клиент или тысячу, трудоемкость не меняется. В цивилизованном мире комиссия во многих случаях взимается, но это фиксированная сумма".