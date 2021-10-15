Архиерейский собор перенесен на май 2022 года

Священный синод Русской православной церкви принял решение перенести проведение Архиерейского собора, запланированного на ноябрь 2021 года, на май 2022-го. Причина переноса - сложная эпидемическая обстановка.

Даты его весенних заседаний уже намечены. Он пройдет 26-29 мая вместо 15-18 ноября.

Кроме того, решение о переносе коснулось также общецерковных праздничных мероприятий по случаю 75-летия со дня рождения Патриарха Кирилла. Обсуждение этих вопросов шло и решения принимались с помощью средств удаленной связи.