Банки приготовились к подключению карт "Мир" к Google Pay

Ряд крупных российских банков планирует начать в октябре подготовку документации и тестирование технического решения по подключению карт "Мир" к Google Pay. Об этом сообщили "Российской газете" их представители. С помощью системы можно бесконтактно оплачивать покупки мобильным телефоном и часами, работающими на операционной системе Android. По оценке эксперта, основной аудиторией нового сервиса станут бюджетники и студенты.

О таких планах сообщили "РГ" в ВТБ, Почта банке, "Хоум кредите", "Ренессанс кредите", ДОМ.РФ, Московском кредитном банке, "Русском стандарте". Подготовка начнется после того, как Национальная система платежных карт (НСПК) представит релиз технического решения, сообщили представители указанных банков . Как ранее заявляли в НСПК, это должно произойти 26 октября.

"В осеннем техническом релизе платежной системы "Мир" у банков появится возможность начать работу над интеграцией сервиса на своей стороне, - рассказали "РГ" в пресс-службе ВТБ. Там отметили, что через различные Pay-сервисы в банке происходит 60-70% транзакций. Подключение карт "Мир" к Google Pay увеличит этот показатель, прогнозируют в банке.

Директор розничных продуктов банка ДОМ.РФ Евгений Шитиков отметил, что кредитная организация является участником пилотной группы банков по подключению карт "Мир" к Google Pay. "Рассчитываем, что работа по запуску функционала начнется в ближайшее время. Готовы приступить к подключению, как только состоится технический релиз системы", - подтвердил он.

В пресс-службе банка "Хоум кредит" сообщили, что оценивают технические возможности для их подключения, в банке "Русский стандарт" рассказали, что начали подготовку к процессу подключения карт "Мир" к Google Pay.

Руководитель департамента цифровых сервисов и каналов банка "Уралсиб" Дмитрий Наранович уточнил, что банк уже ведет работы в этом направлении, в ближайшие месяцы у клиентов появится возможность добавлять карты "Мир" в электронные кошельки Google. По его словам, это будет более безопасный способ использования карты.

Вице-президент, начальник управления по развитию кредитных и дебетовых карточных продуктов банка "Ренессанс Кредит" Петр Карпов сообщил, что банк планирует подключить карты "Мир" к Google Pay в 2022 году.

По данным MasterCard, еще в 2016 году 58% опрошенных платежной системой предпочитали платить с помощью смартфона (Pay-сервисов). В 2018 году представители банков заявили, что минимум 25% россиян использует этот способ оплаты.

Исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст уточнил, что Россия - один из мировых лидеров по платежам через Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay. В том числе, Россия занимает одно из первых мест по числу карт, используемых в Android Pay, уточнил он. Число таких операций росло за последние пять лет на сотни процентов, отметил Шуст.

Поэтому, по его словам, НСПК активно работает над тем, чтобы подключить к этим сервисам можно было и национальные платежные карты. Сейчас картами "Мир" можно оплачивать покупки и услуги со смартфона с помощью Apple Pay, Mir Pay и Samsung Pay. Google Pay совместима со всеми смартфонами на платформе Android 4.4 и выше, в то время как Apple Pay работает только на устройствах Apple, а Samsung Pay - на смартфонах Samsung.

Платежи с помощью Pay-сервисов считаются безопасными. Мобильные платежные системы используют токенизацию, чтобы держать информацию о транзакциях в тайне. После добавления пластиковой карты в приложении создается виртуальный номер, а реальный не передается в торговую точку. Во время платежа производится отправка токенизированного номера карты и криптограммы, которая работает как пароль. Далее расчетная система подтверждает и разрешает перевод средств.

"Возможность пользоваться картами "Мир" и через Google Pay, безусловно, положительно скажется на удобстве национальных карт, сделает их более конкурентоспособными, - считает Шуст. - Когда у потребителей есть выбор - это всегда хорошо сказывается на рынке в целом. Новация будет выгодна и банкам, потому что позволяет мгновенно выпускать виртуальные карты, экономя на эмиссии традиционных, пластиковых карточек и их доставку. Главным образом, целевая аудитория нового сервиса - это бюджетники и студенты".

В НСПК, Банке России и Google не ответили на запрос "РГ".