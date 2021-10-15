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15.10.2021 08:43
Рубрика: Общество

Биолог рассказала о худшем последствии пандемии для людей

Текст: Евгения Думанская

Самый плохой вариант развития ситуации с пандемией коронавируса - эволюционная селекция людей, считает доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, вирусолог Анча Баранова.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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По мнению специалиста, в целом человечеству ничего не грозит, поскольку имеется огромное разнообразие генотипов и способность адаптироваться - в геноме есть свидетельства того, что в прошлом люди довольно быстро эволюционировали под воздействием внешних факторов.

В пример Баранова привела отсутствие у большинства европейцев генов, продуцирующих один из интерферонов, при этом у большинства африканцев они есть. Существует гипотеза, что в древности некий коронавирус уничтожал всех, у кого были гиперактивные интерфероны, а люди, у которых их не было, могли выздоравливать.

Специалист отметила, что "самый плохой" вариант развития ситуации не так уж страшен, и подобное с человечеством происходило уже неоднократно.

"Даже без вакцин и лекарств через два-три поколения генетическая структура человечества станет другой - и коронавирусу в ней будет уже не порезвиться", - резюмировала биолог в беседе с изданием Lenta.ru.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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