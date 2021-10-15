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15.10.2021 15:49
Рубрика: Власть

Бюджетный комитет СФ поддержал поправки в госпрограмму по управлению финансами

Текст: Дмитрий Гончарук

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам на заседании в пятницу поддержал проект постановления правительства об изменениях в госпрограмму "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами", но с условием доработки документа.

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"То, что субъекты РФ будут получать дополнительные возможности для осуществления своих полномочий, это, конечно, хорошо. Но в то же время, я считаю, что регионы должны развиваться благодаря привлечению инвестиций, а сейчас мы лишили их права давать льготы инвесторам, что неправильно", - сказал председатель комитета Артамонов.

Сенатор напомнил о требовании президента Владимира Путина о необходимости поддерживать стремление регионов к самодостаточности, которое тот высказал в послании Федеральному Собранию. "Именно поэтому я предлагаю поддержать внесение изменений в эту госпрограмму, однако с учетом того, что мы продолжим ее доработку", - добавил глава комитета.

Напомним, что предложенные кабмином изменения предусматривают уточнение стратегических приоритетов и целей госполитики в сфере реализации государственной программы, в частности, повышение качества управления финансами в регионах и муниципальных образованиях.

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