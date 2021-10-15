Благотворительный фонд Потанина учредит эндаумент на 100 млрд рублей

Благотворительный фонд Владимира Потанина объявил о формировании эндаумента, целевой капитал которого достигнет 100 млрд рублей в течение 10 лет.

Как сообщили в пресс-службе фонда, о формировании эндаумента объявил сам Потанин. Эндаумент - это целевой капитал, доход от которого используют в некоммерческих целях, например, для финансирования организаций в сфере образования, культуры и науки. Минимальный срок, на который его можно сформировать, в России составляет 10 лет. Сам целевой капитал не расходуется, а расходуется только полученный с него доход. Это позволяет эндаументу существовать очень долго и за счет дохода от капитала стабильно финансировать социальные проекты.

В России эндаументы появились в 2007 году, когда был принят закон "О порядке формирования и использования целевого капитала НКО". Одним из инициаторов был Потанин, который принимал непосредственное участие в разработке этого закона - в качестве председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию благотворительности и совершенствованию законодательства.

"Создание собственного целевого капитала фонда Потанина - это новшество, которое делает фонд уникальным игроком на культурном поле, - комментирует директор Государственного Эрмитажа, член попечительского совета фонда Потанина Михаил Пиотровский. - Целевой капитал обеспечит фонду независимость - даже большую, нежели та, которой он располагал ранее".

Илья Чукалин, генеральный директор Фонда президентских грантов, назвал это событие новым этапом развития институциональной благотворительности и некоммерческих организаций в нашей стране. А председатель совета благотворительного фонда "Нужна помощь" Митя Алешковский отметил, что создание эндаумента - это хорошая новость для всего сектора: "Фонд Потанина и так является одной из крупнейших системообразующих организаций некоммерческого сектора в России, а с появлением эндаумента его устойчивость и стабильность только возрастут, что в свою очередь повысит устойчивость и стабильность во всем некоммерческом секторе. Также это очень важный сигнал и пример для других частных фондов, которые до сих пор не создали свой собственный эндаумент. Ведь для того, чтобы добиваться больших результатов, необходимо думать в долгосрочной перспективе".

К слову, социальная ответственность бизнеса за свою страну и за планету в целом до недавнего времени была характерна только для Запада, где богатые люди традиционно отчисляют крупные суммы на благотворительность, развитие науки и культуры. В России такие примеры пока единичны. Так, с 2006 года действует фонд "Искусство, наука и спорт" Алишера Усманова, поддержавший проекты развития культуры и малых городов, помощи инвалидам и др. В 2014-м был основан фонд "Арифметика добра" Романа Авдеева, реализующий программы по семейному устройству и наставничеству, дистанционного обучения детей-сирот. Фонд "Наше будущее" Вагита Алекперова системно занимается темой социального предпринимательства.

Фонд Потанина - один из первых российских частных фондов и, пожалуй, самый стабильный. Системные проекты он реализует с 1999 года. За это время фонд прошел путь от локальной "Северной стипендиальной программы" до поддержки федеральных проектов по всей стране. Уже 15 лет он активно занимается исследованием и поддержкой эндаументов: реализует образовательную программу, ежегодно проводит форум, посвященный теме целевых капиталов. В пяти регионах при его поддержке созданы Центры знаний по целевым капиталам.

Сейчас фонд поддерживает шесть благотворительных программ и центр развития филантропии. За последние пять лет его бюджет вырос на 458%, только в 2020-м расходы составили около 2 млрд рублей. В последнем рейтинге Forbes фонд занял первое место. Потанин не раз подчеркивал, что благотворительность - это его осознанный выбор. Этим объясняется его решение пожертвовать большую часть своего капитала на благо общества: в 2010 году он первым из российских бизнесменов присоединился к инициативе основателя Microsoft Билла Гейтса и инвестора Уоррена Баффета Giving Pledge ("Клятва дарения"). В ее рамках богатейшие люди мира пообещали передать на общественное благо не менее 50% своего состояния. Клятва подразумевает не только чистую благотворительность, но и поддержку фундаментальной науки, развитие инфраструктурных бизнес-проектов. А то, насколько важное значение имеет поддержка бизнесом социально значимых инициатив, показал пандемийный 2020 год.

Кстати, во время пандемии Потанин выделил 1 млрд рублей личных средств некоммерческим организациям, которые помогают социально незащищенным гражданам, музеям. Конечно, культура социальной ответственности бизнеса у нас еще только формируется. И происходящее - очень хороший знак. Никто не может заставить богача тратить деньги на то, что ему не интересно. И к совести не воззвать: он ответит, что и так немало делает - создает рабочие места, открывает заводы, строит дома - и будет прав. Но видно же: крупнейшие предприниматели все больше задумываются о том, что будущее России во многом зависит и от них тоже.

"У нас пока еще не так много давно и последовательно работающих частных благотворительных фондов, и еще меньше тех, кто оказывает системное влияние на развитие филантропии в стране, - такое мнение выразила Елена Тополева, председатель Комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО ОП РФ. - Это влияние складывается из многих составляющих, в том числе из образовательных и просветительских программ фонда, грантовых конкурсов, направленных на поддержку каркаса гражданского общества, инициирование дискуссии по наиболее актуальным темам. Вот почему устойчивое функционирование фонда во многом является залогом стабильного развития некоммерческого сектора и благотворительности в нашей стране. Формирование целевого капитала как раз и обеспечит такую устойчивость на долгие годы".