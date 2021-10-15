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15.10.2021 16:45
Рубрика: Общество

Большинство привитых от COVID-19 россиян получили QR-коды на госуслугах

Текст: Елена Манукиян

Более 90% граждан, вакцинированных от коронавируса, получили QR-коды на госуслугах. Об этом рассказал замминистра здравоохранения Павел Пугачев на форуме ИТМ-2021.

Фото: GettyImages
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"Мы развеяли миф, что люди не пользуются госуслугами. У нас по состоянию на 13 октября QR-коды на портале получили 90% граждан, которые сделали прививку от коронавируса, вне зависимости от того, записывались они на нее через госуслуги или нет", - сказал он.

Пугачев также рассказал, что скоро в личном кабинете "Мое здоровье" на портале госуслуг граждане смогут хранить свои медицинские документы, а также предоставлять доступ к ним любому специалисту в любой клинике - частной или государственной. Для этого все медицинские организации должны работать в едином цифровом пространстве. Так, с 1 сентября 2021 года клиники, независимо от форм собственности, должны подключаться к единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ) и размещать данные в федеральном реестре медорганизаций и медработников.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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