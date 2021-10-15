Новости

Глава комитета Госдумы призвал использовать в борьбе с пандемией зарубежный опыт 15:08
Синоптик спрогнозировал "яростный всплеск тепла" в Москве 15:03
Общественники уличили кафе и рестораны в сокрытии выручки 14:59
20 октября состоится премьерный показ фильма "Любовь под грифом "секретно" 14:56
В Совфеде предложили увеличить дотации бюджетам регионов 14:44
В ФРГ опубликовали итоговые данные парламентских выборов 14:43
В РФ проведут 35-е заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям 14:31
МКС вернулась к штатной работе после потери ориентации 14:27
Британец по имени Гарри Поттер продал книгу о тезке-волшебнике за 27,5 тыс. фунтов 14:19
Путин не будет встречаться с талибами 14:18
Алюминий впервые с 2008 года торгуется выше 3200 долларов 14:10
В Петербурге 80% работников транспортных компании получили QR-коды 14:10
Дилеры дали неутешительный прогноз по авторынку на ближайшие месяцы 14:10
В Югре ликвидировали пять подпольных игровых клубов 14:04
11 домов на юге Москвы будут обеспечены газоснабжением по резервной схеме 14:02
КПРФ внесла в ГД законопроект о питании учеников средних классов 13:59
МВД заплатит гражданам за сведения о насильнике, сбежавшем из тюрьмы 13:53
За первые часы переписи заполнили анкеты 1,1 млн человек 13:48
В Череповце в "красной зоне" госпиталя у медсестры остановилось сердце 13:43
Русская православная церковь учредила епархию в Армении 13:41
Синоптики рассказали о погоде в день посадки "Союза" с Пересильд 13:37
Архиерейский собор перенесен на май 2022 года 13:26
Патриарх Кирилл наградил Вячеслава Бутусова церковным орденом 13:18
Жительнице Махачкалы вернули трех детей, спрятанных бывшем мужем 13:16
Семь человек погибли при взрыве в Афганистане 13:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
15.10.2021 14:19
Рубрика: Культура

Британец по имени Гарри Поттер продал книгу о тезке-волшебнике за 27,5 тыс. фунтов

Текст: Наталья Соколова
Фото: Jill Gallone / HANSONS AUCTIONEERS Фото: Jill Gallone / HANSONS AUCTIONEERS
Фото: Jill Gallone / HANSONS AUCTIONEERS

Оказывается, человек с именем Гарри Поттер реально существует, а еще он распродает на аукционе редкие экземпляры знаменитой книги Джоан Роулинг. Реальный персонаж - это 33-летний молодой человек, который родился в графстве Хэмпшир, отец троих детей. Он работает менеджером по продажам, любит наряжаться Поттером и читать книги о знаменитом волшебнике.

Фото: Joel Ryan/Invision/AP
Новая детская книга Джоан Роулинг появилась в России

Как сообщает аукционный дом Hansons, свой экземпляр книги "Гарри Поттер и философский камень" мужчина продал за 27,5 тысячи фунтов - это почти 2,7 млн рублей. Несмотря на то, что книга изрядно потрепана - зачитана практически до дыр.

Экземпляр редкий - это одна из 500 первых выпущенных печатных копий. Ее подарил Гарри его отец. Тогда Гарри было всего восемь лет. Все вырученные от продажи деньги он хочет потратить на путешествие со своей женой по Африке. "Я очень рад, что книга продана. - поделился британец. - На эти деньги мы сможем поехать в Кению и развеять прах моего умершего отца".

Кстати, как признается реальный Гарри Поттер, никто не верит, что это его настоящее имя. "Когда я в юности играл в футбол, судья пригрозил мне красной карточкой за то, что я сказал, что меня зовут Гарри Поттер, - говорит он. - Когда я встретил свою жену Филиппу на отдыхе в Греции, она тоже мне не поверила. Когда мой нынешний босс узнал, что меня зовут Гарри Поттер, он сказал, что должен платить мне больше, потому что люди всегда будут помнить меня".

Культура Литература Книги и фильмы о Гарри Поттере

Главное сегодня

МКС вернулась к штатной работе после потери ориентации
Путин назвал российских миротворцев гарантом перемирия в Нагорном Карабахе
За сутки в России подтверждено 32196 случаев COVID-19 в 85 регионах
Нефть Brent впервые с 2018 года поднялась до 85 долларов
Денис Проценко: Ситуация с коронавирусом близка к критической
Почему нужно идти на выставку Премии Кандинского
Классика: лучшие концерты недели