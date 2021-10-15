Британец по имени Гарри Поттер продал книгу о тезке-волшебнике за 27,5 тыс. фунтов

Оказывается, человек с именем Гарри Поттер реально существует, а еще он распродает на аукционе редкие экземпляры знаменитой книги Джоан Роулинг. Реальный персонаж - это 33-летний молодой человек, который родился в графстве Хэмпшир, отец троих детей. Он работает менеджером по продажам, любит наряжаться Поттером и читать книги о знаменитом волшебнике.

Как сообщает аукционный дом Hansons, свой экземпляр книги "Гарри Поттер и философский камень" мужчина продал за 27,5 тысячи фунтов - это почти 2,7 млн рублей. Несмотря на то, что книга изрядно потрепана - зачитана практически до дыр.

Экземпляр редкий - это одна из 500 первых выпущенных печатных копий. Ее подарил Гарри его отец. Тогда Гарри было всего восемь лет. Все вырученные от продажи деньги он хочет потратить на путешествие со своей женой по Африке. "Я очень рад, что книга продана. - поделился британец. - На эти деньги мы сможем поехать в Кению и развеять прах моего умершего отца".

Кстати, как признается реальный Гарри Поттер, никто не верит, что это его настоящее имя. "Когда я в юности играл в футбол, судья пригрозил мне красной карточкой за то, что я сказал, что меня зовут Гарри Поттер, - говорит он. - Когда я встретил свою жену Филиппу на отдыхе в Греции, она тоже мне не поверила. Когда мой нынешний босс узнал, что меня зовут Гарри Поттер, он сказал, что должен платить мне больше, потому что люди всегда будут помнить меня".