ЦБ и ФАС рекомендовали выявлять роботов на торгах нефтепродуктами

Новости

F-22 разбился из-за плохого мытья 12:09
Умерла создательница "Американской утопии" Дайан Вейерманн 12:02
Трейлер: Олаф из "Холодного сердца" пародирует диснеевскую классику 11:57
МИД РФ: Россияне не пострадали при стрельбе в Бейруте 11:56
Доля безналичных платежей в России впервые достигла 75% 11:53
Первую книгу Владимира Маяковского "Я" продали за 1,3 млн рублей 11:53
Нефть Brent впервые с 2018 года поднялась до 85 долларов 11:46
Двое россиян утонули в абхазской Гагре во время шторма 11:43
Умер легендарный советский клоун Анатолий Латышев 11:40
На курортах КЧР на Новый год почти не осталось свободных мест 11:36
Лавров: Западу не нравится развитие России 11:10
Умер актер и режиссер "Другого немецкого кино" Гельмут Хербст 11:09
В Томской области ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан 11:09
Генпрокуратура направила запрос в Черногорию о выдаче Тельмана Исмаилова 11:07
Верховная Рада: Украина капитулирует перед Россией 11:07
В Москве экспресс-тестирование в ТЦ и МФЦ выявило COVID-19 у 440 человек 11:02
Месси обвинил арбитра матча с Перу в предвзятости 11:00
В Орле археологи "состарили" город на пять веков 10:49
Жирков рассказал, как однажды обматерил тренера Манчини в "Зените" 10:47
Два человека пострадали при нападении неизвестного в Токио 10:44
Президент Франции забил гол в благотворительном матче 10:41
ФК "Зенит" завоевал международную премию Football Content Awards 10:41
На жителя Магадана напал дикий медведь 10:40
Чернышенко: к Национальному киберполигону присоединяется бизнес 10:38
Свечников признан первой звездой матча НХЛ 10:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
15.10.2021 11:57
Рубрика: Экономика

ЦБ и ФАС рекомендовали выявлять роботов на торгах нефтепродуктами

Текст: Анастасия Алексеевских

На Биржевом комитете ФАС представители ведомства, ЦБ и Минэнерго обратили внимание участников торгов на недобросовестную практику использования специальных автоматизированных систем торговли - роботов при подаче заявок на покупку /продажу нефтепродуктов на биржевом спот-рынке. Об этом сообщает пресс-служба Банка России в пятницу.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Нефть Brent впервые с 2018 года поднялась до 85 долларов

"В период повышенного спроса наблюдаются действия отдельных участников с признаками использования роботов, - говорится в сообщении ЦБ. - Такие роботы позволяют участникам торгов действовать системно по схожему алгоритму с заранее заданными критериями и поведенческим механизмом: заявки на покупку биржевого товара подаются на биржу с увеличением цены и в короткий временной отрезок по отношению к заявке, ранее поданной другим участником торгов. Таким образом, используемая модель торгового поведения позволяет заявкам, поданным с применением роботов, оставаться всегда лучшими в очереди заявок на покупку, что дает преимущественное положение для целей приобретения товара на биржевом рынке нефтепродуктов. Само использование роботов не противоречит законодательству Российской Федерации. Но одним из принципов работы является обеспечение недискриминационного и равного доступа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к возможности совершения сделок с товарами на бирже. Выявленные обстоятельства использования роботов создают дискриминационные условия для добросовестных участников процесса".

ФАС, Банк России и Минэнерго рекомендуют организаторам торговли на рынке нефтепродуктов предусмотреть во внутренних документах процедуры, которые позволят выявлять использование роботов, а также разработать перечень мер, направленных на дестимулирование использования недобросовестных практик. Регуляторы отмечают, что такие меры могут включать предупреждения, штрафы, приостановку доступа и отключение от торгов с раскрытием информации о недобросовестном поведении.

На заседании Совета Секции "Нефтепродукты" АО "СПбМТСБ" был поднят вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении участников торгов, которые использовали роботов для подачи заявок в торговую систему. Членами Совета Секции "Нефтепродукты" было принято единогласное решение о рекомендации АО "СПбМТСБ" в части применения мер дисциплинарного воздействия. В результате АО "СПбМТСБ" выдало предупреждение ряду участников торгов.

Экономика Финансы

Главное сегодня

Нефть Brent впервые с 2018 года поднялась до 85 долларов
Новак исключил связь газового кризиса в Европе с "Северным потоком-2"
Матвиенко ответила на слова премьер-министра Японии о Курилах
Генпрокуратура направила запрос в Черногорию о выдаче Тельмана Исмаилова
Денис Проценко: Ситуация с коронавирусом близка к критической
Грамотно вложить деньги в ремонт: Шесть правил успешного инвестирования
В ПФР рассказали, как получить страховую пенсию