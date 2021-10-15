ЦБ и ФАС рекомендовали выявлять роботов на торгах нефтепродуктами

На Биржевом комитете ФАС представители ведомства, ЦБ и Минэнерго обратили внимание участников торгов на недобросовестную практику использования специальных автоматизированных систем торговли - роботов при подаче заявок на покупку /продажу нефтепродуктов на биржевом спот-рынке. Об этом сообщает пресс-служба Банка России в пятницу.

"В период повышенного спроса наблюдаются действия отдельных участников с признаками использования роботов, - говорится в сообщении ЦБ. - Такие роботы позволяют участникам торгов действовать системно по схожему алгоритму с заранее заданными критериями и поведенческим механизмом: заявки на покупку биржевого товара подаются на биржу с увеличением цены и в короткий временной отрезок по отношению к заявке, ранее поданной другим участником торгов. Таким образом, используемая модель торгового поведения позволяет заявкам, поданным с применением роботов, оставаться всегда лучшими в очереди заявок на покупку, что дает преимущественное положение для целей приобретения товара на биржевом рынке нефтепродуктов. Само использование роботов не противоречит законодательству Российской Федерации. Но одним из принципов работы является обеспечение недискриминационного и равного доступа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к возможности совершения сделок с товарами на бирже. Выявленные обстоятельства использования роботов создают дискриминационные условия для добросовестных участников процесса".

ФАС, Банк России и Минэнерго рекомендуют организаторам торговли на рынке нефтепродуктов предусмотреть во внутренних документах процедуры, которые позволят выявлять использование роботов, а также разработать перечень мер, направленных на дестимулирование использования недобросовестных практик. Регуляторы отмечают, что такие меры могут включать предупреждения, штрафы, приостановку доступа и отключение от торгов с раскрытием информации о недобросовестном поведении.

На заседании Совета Секции "Нефтепродукты" АО "СПбМТСБ" был поднят вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении участников торгов, которые использовали роботов для подачи заявок в торговую систему. Членами Совета Секции "Нефтепродукты" было принято единогласное решение о рекомендации АО "СПбМТСБ" в части применения мер дисциплинарного воздействия. В результате АО "СПбМТСБ" выдало предупреждение ряду участников торгов.