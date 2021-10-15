ЦБ отметил ускорение роста цен в большинстве регионов в сентябре

Рост цен на продовольствие в сентябре в большинстве регионов ускорился, составив 3,2-12,5%. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ в пятницу.

Банк России объяснил это сильным удорожанием плодоовощной продукции в связи со сдвигом сроков созревания, снижением урожая овощей открытого грунта и ростом затрат на производство тепличных овощей из-за неблагоприятных погодных условий в некоторых регионах. Также ускорился рост цен на мясопродукты в результате увеличения издержек производителей, указали в Банке России.

По данным ЦБ, инфляция выросла в сегментах непродовольственных товаров, на рынках легковых автомобилей и мебели.

Повышение инфляции в сентябре отмечалось по всем федеральным округам, констатировал ЦБ.

"Наибольшее ускорение наблюдалось в регионах Северного Кавказа, где традиционно сильнее проявились общестрановые факторы на рынках продовольственных товаров из-за максимального веса продовольствия в структуре потребительских расходов".

Годовая инфляция в сентябре находилась в диапазоне от 3,2% в Чукотском автономном округе до 12,5% в Республике Дагестан, резюмировали в Банке России.