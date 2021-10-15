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15.10.2021 14:48
Рубрика: Экономика

Цены на продукты можно амортизировать с помощью госрезерва

Текст: Татьяна Карабут
Для регулирования цен на продовольствие можно использовать запасы Росрезерва. Но в пандемию таких поручений в отношении зерна, гречки или каких-то других продуктов правительство ведомству не давало.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Хотя Росрезерв готов их выполнить, если они поступят, рассказал в интервью "РГ" руководитель Росрезерва Дмитрий Гогин.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Он отметил, что у ведомства есть опыт проведения интервенций для стабилизации цен. Так, во время наводнения на Дальнем Востоке в 2013 году цены тут же были взвинчены и продукты питания стали исчезать с полок магазинов. Тогда Росрезерв поставил в регион большой объем продовольствия: ажиотажный спрос был сбит, и цены упали.

Также Росрезерв проводит закупочные интервенции - когда на рынке возникают излишки продукции.

"В начальный период пандемии образовался дефицит медицинских масок и антисептиков, потом были закуплены большие объемы и налажено собственное производство. И когда на рынке возник излишек, правительство приняло решение закупить антисептики и защитные средства в государственный резерв и тем самым оказать поддержку предприятиям-производителям", - рассказал Гогин.

Полную версию интервью с Дмитрием Гогиным читайте в ближайших номерах "РГ".

Экономика Товары и цены Правительство Росрезерв Цены на продукты

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