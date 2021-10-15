Цены на продукты можно амортизировать с помощью госрезерва

Для регулирования цен на продовольствие можно использовать запасы Росрезерва. Но в пандемию таких поручений в отношении зерна, гречки или каких-то других продуктов правительство ведомству не давало.

Хотя Росрезерв готов их выполнить, если они поступят, рассказал в интервью "РГ" руководитель Росрезерва Дмитрий Гогин.

Он отметил, что у ведомства есть опыт проведения интервенций для стабилизации цен. Так, во время наводнения на Дальнем Востоке в 2013 году цены тут же были взвинчены и продукты питания стали исчезать с полок магазинов. Тогда Росрезерв поставил в регион большой объем продовольствия: ажиотажный спрос был сбит, и цены упали.

Также Росрезерв проводит закупочные интервенции - когда на рынке возникают излишки продукции.

"В начальный период пандемии образовался дефицит медицинских масок и антисептиков, потом были закуплены большие объемы и налажено собственное производство. И когда на рынке возник излишек, правительство приняло решение закупить антисептики и защитные средства в государственный резерв и тем самым оказать поддержку предприятиям-производителям", - рассказал Гогин.

Полную версию интервью с Дмитрием Гогиным читайте в ближайших номерах "РГ".