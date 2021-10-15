Чем выгоден странам ЕАЭС общий рынок энергоресурсов

В 2025 году в странах участниках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) планируется запустить общий рынок газа, нефти и нефтепродуктов. Уже утверждены концепции и программы формирования общих рынков. Предусмотрено, что международный договор о формировании общего рынка газа будет подписан в 2022 году, а договор по нефтяному рынку - в 2023 году. О том, в чем выгода общего рынка энергоресурсов для экономик стран ЕАЭС и как его создание отразится на ценах и тарифах, "Российской газете" рассказал Член Коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Темирбек Асанбеков.

Снизятся ли тарифы на газ для населения в странах ЕАЭС в результате появления общего рынка?

Темирбек Асанбеков: Ценообразование на общем рынке газа ЕАЭС будет исходить из рыночных принципов, то есть на основе спроса и предложения. В качестве основного механизма планируется использовать биржевую торговлю с механизмом антимонопольного регулирования. Совокупность этих факторов дает определенные гарантии, что цена газа не будет подвержена таким же колебаниям, как те, которые мы сейчас наблюдаем в Европе.

Кроме того, на сегодня действуют долгосрочные двусторонние соглашения, заключенные Россией с Арменией, Беларусью и Кыргызстаном, которые сейчас определяют цены на газ.

В целом формирование рынка газа - новое окно возможностей, в том числе, для того, чтобы максимально стабилизировать ситуацию с энергоносителями для стран ЕАЭС и обеспечить энергетическую безопасность каждой из стран.

В настоящее время работа над проектом договора о газе продолжается, и пока его содержание не определено окончательно.

Предполагается ли единое ценообразование на нефть и нефтепродукты во взаимной торговле между странами ЕАЭС? И как будут формироваться цены?

Темирбек Асанбеков: При формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС будут применяться общие принципы и методы тарифообразования в отношении услуг по их транспортировке. Эти принципы будут заложены в основных актах, регулирующие рынки.

Безусловно, в конечном итоге, по мере развития интеграционных процессов, гармонизации налоговых систем государств-членов ЕАЭС цены на эти энергоресурсы до налогообложения будут едины.

Возможны ли какие-то ограничительные меры среди стран ЕАЭС на торговлю топливом и энергосырьем, например, для доступа бензина из Казахстана на российский или белорусский рынок?

Темирбек Асанбеков: Напомню, что для наших стран Договор о Евразийском экономическом союзе - ключевой документ. На его основе страны стремятся обеспечивать на внутреннем рынке свободное передвижение товаров, трудовых ресурсов, а также услуг и капиталов.

В рамках внутреннего рынка страны-участницы не применяют, в том числе, меры нетарифного регулирования. При этом правом Союза предусматриваются исключения. Например, страны во взаимной торговле вправе применять ограничения, если они необходимы для охраны жизни и здоровья человека, охраны окружающей среды, обеспечения обороны и безопасности страны. Но все это при условии, что такие меры не являются средством неоправданной дискриминации или скрытым ограничением.

Каково будущее атомной энергетики на пространстве ЕАЭС?

Темирбек Асанбеков: Я думаю, что у атомной энергетики в ЕАЭС огромное будущее. Для этого имеются необходимые предпосылки. Так запасы урана в Казахстане и России составляют почти четверть мировых запасов. Доля производства топливного урана в этих странах, по данным Всемирной ядерной ассоциации, достигает почти половины мирового производства. А объем установленной мощности атомных электростанций в странах ЕАЭС занимает второе место в мире.

Росатом, одна из ведущих корпораций в мире в сфере атомной энергетики, владеет самыми передовыми ядерными технологиями и мощным научно-техническим потенциалом. Все это создает возможности для взаимовыгодного сотрудничества и развития атомной энергетики на территории ЕАЭС.

За чем будущее в энергетике? Атомная или что-то другое? Есть ли прорывные технологии?

Темирбек Асанбеков: Если говорить об обозримом будущем энергетики ЕАЭС, то, я думаю, что будущее за сотрудничеством, кооперацией, формированием коллективной энергетической безопасности, совместным освоением имеющегося энергетического потенциала.

Если рассматривать вопрос шире и дальше, то однозначно могу сказать, что неприемлемо развивать только атомную энергетику или только возобновляемые источники энергии, или только водородную энергетику, то есть двигаться в одном направлении.

По моему мнению, будущее энергетики за диверсификацией источников энергии. Усилия ЕАЭС и мирового сообщества должны быть направлены на совершенствование ядерных технологий, развитие возобновляемых источников энергии и технологий накопления, создание умных сетей и цифровизацию энергосистем, преобразование отходов.

Как отразился мировой кризис энергоносителей (в том числе в Китае) на странах ЕАЭС? Как повлиял на баланс обеспечения энергоресурсами и электроэнергией внутренних потребителей и взаимодействие с внешними партнерами?

Темирбек Асанбеков: Действительно, КНР испытывает определенные трудности в энергетической отрасли. Как известно, Китай принял решение о переходе на "зеленую энергетику", которая на сегодняшний день все еще остается весьма затратной. Однако развитие современных технологий безусловно приведут к удешевлению этого перспективного вида энергии, и "зеленая энергетика" станет важным фактором сохранения экологии.

Нынешняя экономическая ситуация в Китае позволяет странам производителям электроэнергии строить планы по расширению торговли этим ресурсом с КНР. В первую очередь, это касается России и других стран нашего союза, которые в состоянии в короткие сроки создать мощный энергетический потенциал для поставки электроэнергии в КНР.