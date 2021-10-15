Число погибших в результате взрыва в Афганистане превысило 60 человек

Число жертв взрыва, который произошел на юге Афганистана, превысило 60 человек. Об этом в пятницу сообщило агентство Bakhtar.

По его данным, в настоящее время количество жертв составляет 62 человека. Ранения различной степени тяжести получили примерно 68 граждан. Отмечается, что в теракте, который произошел в одной из мечетей Кандагара, приняли участие трое террористов-смертников.

На прошлой неделе подобный теракт был осуществлен на севере страны. Тогда погибли более 150 человек, 200 получили ранения.