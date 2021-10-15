Число погибших в результате взрыва в Афганистане превысило 60 человек

Число жертв взрыва, который произошел на юге Афганистана, превысило 60 человек. Об этом в пятницу сообщило агентство Bakhtar.
Фото: EPA-EFE/JAWAD JALALI
По его данным, в настоящее время количество жертв составляет 62 человека. Ранения различной степени тяжести получили примерно 68 граждан. Отмечается, что в теракте, который произошел в одной из мечетей Кандагара, приняли участие трое террористов-смертников.
На прошлой неделе подобный теракт был осуществлен на севере страны. Тогда погибли более 150 человек, 200 получили ранения.
جزییات!— Bakhtar News Agency (@BakhtarNA) October 15, 2021
په قندهار کې د اهل تشیيع دامام بارګاه جومات په نننۍ چاودنه کې ۳۲ تنه وژل شوي او تر ۶۸ زیات ټپیان شوي دي.
د ا.ا.ا برید غندلی او دقربانيانو له کورنیو سره یې ژوره خواخوږي څرګنده کړې او امنیتي ځواکونو ته یې لارښوونه کړې چې د پېښې عاملین پیدا کړي او دقانون منکولو ته یې وسپاري. pic.twitter.com/89FUakwl9L