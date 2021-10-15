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Рубрика: В мире

CNN: Билл Клинтон госпитализирован с заражением крови

Фото: AFP/Martin BUREAU Фото: AFP/Martin BUREAU
Фото: AFP/Martin BUREAU

Бывший президент США 75-летний Билл Клинтон госпитализирован в Медицинский центр Калифорнийского университета в Ирвине. Такую информацию распространил телеканал CNN.

Фото: Михаил Метцель/ ТАСС
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Ведущий в прямом эфире сообщил, что причиной госпитализации стало заражение крови. Он добавил, что Клинтону назначено лечение антибиотиками, пишет ТАСС. Как отметил пресс-секретарь Клинтона, бывший президент идет на поправку, а также, что он "в хорошем настроении".

Как уточняет РИА Новости, ссылаясь на врачей, Клинтон проходит лечение в палате интенсивной терапии, но не по состоянию здоровья, а по соображениям конфиденциальности и безопасности. Известно также, что бывший американский лидер посетил Калифорнию по делам своего фонда. Он был госпитализирован во вторник, после того как почувствовал усталость и обратился в больницу для обследования.

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