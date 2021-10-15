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15.10.2021 01:09
Рубрика: Культура

Детектив "Клуб убийств по четвергам" издали и в России

Текст: Инга Бугулова
Российская газета - Федеральный выпуск № 236(8587)
Издательство "МИФ" выпускает свою главную новинку года - детектив "Клуб убийств по четвергам" Ричарда Османа. На Западе книга бьет рекорды - она стала самым продаваемым криминальным дебютом всех времен, продержалась в бестселлерах 13 недель подряд, а сам писатель получил British Book Awards как "Автор года". Более того, по ней уже готовятся снимать фильм - права на экранизацию купил ни много ни мало Стивен Спилберг.
Эта книга уже стала хитом в Европе, а скоро по ней снимет фильм Стивен Спилберг.

Вместо Лоры Палмер - Тони Карран. Вместо пончиков и чертовски хорошего кофе - сэндвичи и кола. Редко какой детектив сегодня не окрещивают "новым "Твин Пиксом", но, пожалуй, Ричарду Осману лучше всего удалось снова окунуть читателей в ту самую атмосферу. Не просто тайн и попыток их разгадать, а еще - прекрасной компании, к которой хочется возвращаться, уюта и, конечно же, юмора. Одну из главных героинь, кстати, тоже зовут Донна. Но - не обольщайтесь, это всего лишь первая и, надо сказать, очень приятная, ассоциация. Дальше - нас ждет абсолютно другой сюжет со своими героями и клубком событий, который во что бы то ни стало нужно распутать.

Куперсчейз - небольшой поселок для пенсионеров, построенный на месте старинного монастыря. У жителей здесь есть все - от бассейна и библиотеки до "первоклассного современного ресторана" и даже целого стада лам (изначально их было две, но все вышло из-под контроля). Казалось бы, живи себе спокойненько, но четверо друзей на такое не согласны - Элизабет, Ибрагим, Рон и Джойс каждый четверг, зашифровавшись под узкий круг любителей японской оперы, собираются, чтобы попытаться раскрыть старые дела, которые так и не поддались полицейским. В жизни они вряд ли бы сошлись - слишком разные. Рон - пробивной и скандальный бывший профсоюзный лидер, Ибрагим - психотерапевт, в силу возраста оставивший практику, Элизабет слишком о себе не распространяется, но о том, что когда-то она была шпионкой, догадываются все. Последней в компанию попадает Джойс - бывшая медсестра. Она-то и ведет дневник, из которого мы узнаем о событиях, встряхнувших городок.

Фото: Joel Ryan/Invision/AP
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Так что же случилось в Куперсчейзе? Мертвым находят местного строителя. И конечно же, в дело вступает "Клуб убийств по четвергам" - пенсионеры-любители уверены, что смогут обойти полицейских и поймать убийцу. Но время дорого - одна жертва следует за другой... При этом "Клуб убийств по четвергам" - не просто детектив. Конечно, ниточки сходятся и снова расходятся, завязываются в узелки, с каждым убитым напряжение нарастает, читатель строит догадки и ошибается. Но это книга еще и о любви к жизни, о возрасте, о дружбе. В ней очень много надежды и доброго юмора. Пару шуток досталось и русским, например такая: "За много лет Яну не раз доводилось сцепляться с самыми разными властями, но только два ведоства могли выбить его из колеи: русская таможенная служба и парковочный комитет Куперсчейза"...

Кстати

Уже в следующем году к съемкам фильма по роману должен приступить Стивен Спилберг. Сам Осман - телеведущий, продюсер и комик - по его признанию, в кинопроцесс не вмешивается, зато пишет продолжение. К выходу готовятся вторая и третья часть книги.

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