Диетолог рассказала, как похудеть с помощью куриных яиц

Куриные яйца не только хорошо усваиваются организмом, но и являются источником лецитина, необходимого для лучшего функционирования мозга, поддержания и нормализации центральной нервной системы. А включение яиц в низкокалорийную диету - способствует снижению веса.

"В исследовании, проведенном группой ученых в США, было доказано, что завтрак, включающий в себя яйца, может помочь процессу похудения", - сообщила aif.ru нутрициолог Анна Ивашкевич.

Респонденты с лишним весом заменили свой обычный завтрак с мучным продуктом на блюдо с яйцами, но при этом была сохранена общая калорийность утреннего приема пищи. Контрольная группа людей завтракала мучными блюдами, тем не менее их завтрак был сопоставим по калорийности с завтраком первой группы. Эксперимент длился 8 недель. В результате первая группа теряла вес быстрее и похудела сильнее за отведенный промежуток времени, чем группа, завтракавшая мучными изделиями.

Врач советует: если включать в куриные яйца в рацион питания утром, то они помогут активизировать мозговую деятельность и повысить устойчивость к стрессам. За счет содержащегося в составе триптофана яйца можно включать в ужин: они помогут избавиться от бессонницы и съеденное перед сном яйцо никак не повлияет на вес. Замена позднему ужину - вареное яйцо и любой овощ.