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Рубрика: В мире

Директор Центра РГО в Сербии стал лауреатом форума "Золотой Витязь"

Текст: Александр Борисов
Лауреатом XII Международного Славянского литературного форума "Золотой Витязь" в пятницу стал директор Центра Русского географического общества (РГО) в Сербии Миролюб Милинчич, благодаря усилиям которого появилась книга "Русское культурное наследие в Сербии".
Фото: Александр Борисов

Корреспондент "Российской газеты" поздравил профессора с заслуженной наградой, попросил авторитетного ученого рассказать о проделанной работе. По словам серба, в исследованиях было задействовано свыше 150 научных сотрудников, статьи подписал 71 автор из различных университетских центров и институтов, архивов и музеев, образовательных учреждений, Сербской Православной Церкви. При этом он не исключил, что существует возможность реализации аналогичных проектов в Боснии и Герцеговине, Черногории и Северной Македонии.

Фото: wikipedia.org
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"Эта награда стала большой неожиданностью, - сообщил Миролюб Милинчич. - Книга была представлена на суд общественности в Москве, Смоленске и Краснодаре. Подобное исследование идет на пользу нашим братским государствам и народам, демонстрирует неразрывные культурные и исторические связи. Получение "Золотого Витязя" обязывает нас работать с удвоенной силой во благо общих целей - укрепления сотрудничества между Сербией и Россией".

Между тем вице-президент РГО Владимир Колосов рассказал "РГ" о деятельности Центра организации в Сербии. "Одним из главных результатов работы Центра стало появление представленной книги, сначала на сербском языке, а затем в расширенном варианте и на русском, - подчеркнул авторитетный географ. - Это значительный вклад в упрочнение многовековых духовных связей между сербским и русским народами. Наш Центр способствует установлению контактов между людьми, обмену визитами ученых-географов, поездкам студентов, участию сербских коллег в мероприятиях РГО в России и российских в Сербии. Такие связи - залог традиционной дружбы между нашими странами. В руководстве РГО очень высоко оценивают деятельность Центра, который стал первым подобным представительством организации за рубежом. За ним появились Центры в Тирасполе и Париже, следующие его успешному примеру".

Фото: Александр Борисов

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