Доля безналичных платежей в России впервые достигла 75%

На безналичный расчет в России сегодня приходится 75 процентов всех платежей. По этому показателю Россия ходит в топ-3 стран мира. Об этом сообщила заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова.

"У нас сейчас уже 75 процентов - это безналичные платежи, только 25 процентов - наличные. И никто не будет делать "обратный ход", никто не хочет возвращаться к наличным", - отметила Скоробогатова, чьи слова передают РИА Новости, в ходе Евразийского женского форума.

В прошлом году, по данным ЦБ, доля безналичных платежей в нашей стране составила около 70 процентов. Ранее сообщалось, что регулятор ставит перед собой задачу увеличить долю безналичных платежей в розничной торговле до 75 процентов к 2023 году.