Должны ли банки информировать о снятии комиссии за "стягивание" денег с карты

Пока по закону банки вправе вводить новые комиссии и изменять условия договора, но только с информированного согласия клиента. Если клиент не получал сообщений, уведомлений, предупреждений, то это, безусловно, нарушение закона и все списанные комиссии должны быть возвращены. Об этом "Российской газете" сообщила руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева.

По мнению Лазаревой, взимание комиссий за "стягивание" денег (Пополнение банковской карты картой другого банка. - прим. ред.) противоречит позиции и политике регулятора. Если посмотреть объективно на эту операцию, то это тот же самый перевод с карты на карту, уточнила она. Банк России очень долго боролся и прилагал серьезные усилия для внедрения системы быстрых платежей (СБП) с лимитом, ниже которого не взимаются комиссии, напомнила эксперт. Поэтому Лазарева надеется, что регулятор будет рассматривать комиссии за "стягивание" денег, как недопустимую практику и жестко отреагирует на эти "нововведения".

"Жалоб потребителей на взимание комиссий за любые банковские операции к нам поступало немного, - отметила Лазарева. - Нужно отметить, что с введением системы быстрых платежей их количество увеличилось. Например, летом 2020 года клиентам одного из крупнейших банков страны ввели комиссию за перевод средств через банкоматы. Реакция регулятора не заставила себя ждать. Вместе с тем мы придерживаемся позиции, что любая жалоба потребителя должна быть рассмотрена и самым тщательным образом проверена. Не каждый потребитель осознает, что его права нарушаются, не обращает внимания на небольшие списания и не готов выяснять отношения с банком. Рынок этим пользуется, и довольно часто не вполне законная и добросовестная практика успевает приобрести серьезные масштабы до появления первых жалоб".

Сегодня "Известия" сообщили о жалобах потребителей на банковских форумах по поводу комиссий за так называемое "стягивания" денег с карт на карту сторонней кредитной организации. Некоторые банки берут по 1,5% за операцию (или 50 рублей).