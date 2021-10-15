Эксперт: Даже небольшая фирма может позволить себе LegalTech-решения

Вынужденная цифровизация и переход к дистанционным форматам работы в 2020 году заставили бизнес активнее внедрять технологии для того, чтобы остаться на плаву. Тем не менее все еще не каждый российский предприниматель знает, что высокие технологии доступны любому бизнесу и какие тренды преобладают на рынке LegalTech. Об этом юридическому журналу Legal Insight рассказал президент Европейской юридической службы (ЕЮС) Сергей Бекренев. Российский рынок юридических услуг оценивается в 222 млрд рублей, при этом доля LegalTech составляет чуть менее 5%.

Многие говорят о том, что онлайн и классическая модель предоставления юридических услуг могут существовать параллельно. Как на этом фоне будет выглядеть традиционный рынок юридических услуг? Почему он не исчезнет под влиянием технологий?

Очевидно, что диджитализация будет только набирать обороты, но надо понимать, что наши сервисы делаются в первую очередь людьми и для людей. Автоматизация же дает возможность оптимизировать многие процессы, позволяет юристам заниматься действительно сложными вопросами клиентов, для решения которых требуется высокая профессиональная квалификация и нестандартное мышление. Классическая модель рынка никуда не исчезнет, она станет важной частью симбиоза с высокотехнологичным бизнесом юридических услуг.

Кстати, эту и другие актуальные темы мы обсудим с другими участниками на нашей партнерской сессии "Экосистемный подход на рынке юридических услуг" на полях международной образовательной конференции Distant & Digital, которая пройдет 28‒29 октября 2021 года в Москве в Цифровом деловом пространстве (ЦДП). Дискуссия пройдет в первый день конференции в рамках программного трека LegalTech. Участники расскажут, почему для внедрения инноваций в сферу права важны экосистемы и как построить на их основе устойчивую бизнес-модель.

Что чаще выбирает клиент - взаимодействие с цифровым сервисом или услугу юриста?

То, что сохранит ему деньги, время и нервы. И вот тут чаще выигрывают дистанционные сервисы, так как они дают возможность получить качественную услугу без траты времени на дорогу, очередей и по привлекательной цене. Пандемия помогла людям понять, что многие онлайн-сервисы ничуть не уступают офлайн-услугам.

Так, мы в ЕЮС в 2007 году начинали с устной правовой консультации, а сейчас оказываем более двух десятков услуг онлайн. В целом же из своего опыта могу сказать, что труднее назвать услуги, которые нельзя оказывать дистанционно. В офлайн-режиме проводится только работа по вопросам, требующим судебного разбирательства. Но и эта часть, думаю, скоро перейдет в цифру. В Китае, например, через систему интернет-судов только с марта по октябрь 2019 года было рассмотрено более 3 млн дел, а во время пандемии и во многих других странах слушания стали проводиться через сервисы видеоконференций и платформы. В России также вовсю ведется работа над суперсервисом "Правосудие онлайн", который заработает к 2024 году.

На ваш взгляд, можно ли превратить суды в активных потребителей LegalTech-решений и сократить их отставание в этой сфере от ФНС и ФАС? Как полностью, а не частично перевести судопроизводство в онлайн?

Для этого необходимо решить два главных вопроса. Первый - создать гибкую современную нормативную базу, разработав и усовершенствовав ее, тем самым дав возможность онлайн-судопроизводству развиваться, а не стоять на месте.

Второй вопрос - это защита данных, ведь очень важно, чтобы информация была "под замком". В этом могут помочь высококлассные ИТ-специалисты. А когда все убедятся, что информация под надежной защитой, судопроизводство в полной мере перейдет в онлайн.

В одном из интервью вы сказали, что цифровизация - это вызов для компаний, которые стали достаточно поздно смотреть в сторону технологий. Как вы считаете, от чего сейчас зависит успех перехода в сферу LegalTech российских юридических компаний? Насколько сложным и дорогостоящим он будет для небольших фирм?

Успех зависит от скорости принятия того факта, что LegalTech не является чем-то недоступным и очень дорогим. Многие до сих пор думают, что технологичность - это удел крупных компаний с большим оборотом, но это не так. Сегодня сервисы и продукты для юридических компаний стоят не так дорого, их может позволить себе любая, даже небольшая фирма. Однако плюсы и выгоды для бизнеса в разы превзойдут затраты и быстро окупят себя. Как минимум у компании, внедрившей LegalTech-решения, заметно вырастут показатели производительности труда.

Какие кейсы по внедрению LegalTech показались вам наиболее интересными за последнее время?

Европейская юридическая служба выпустила на рынок уникальный продукт - облако юридических знаний Legal Cloud, входящий в топ-10 LegalTech-проектов России. Облако состоит из нескольких миллионов уникальных юридических кейсов, которые помогают клиентам получить ответы на самые распространенные правовые вопросы.

Также сейчас в компании активно развивается еще один высокотехнологичный продукт - робот-юрист, который опирается на "Базу знаний" ЕЮС с 4 млн решенных правовых кейсов. Сегодня робот-юрист отвечает на вопросы клиентов в четырех областях права, но в будущем функционал будет только расширяться.

В чем принципиальное отличие использования LegalTech в консалтинге и у инхаус-юристов? В какой сфере юридические технологии востребованы больше? Есть ли у ЕЮС примеры того, как консалтеры и инхаус-юристы общими усилиями совершенствовали LegalTech-продукт?

LegalTech необходим и востребован и в консалтинге, и у инхаус-юристов, поэтому принципиального отличия в использовании нет. И те и другие прекрасно понимают, каких технологий им не хватает для оптимизации и автоматизации процесса работы, а значит, могут дать четкий запрос на рынке. В качестве примера приведу нашу CRM-систему, которая постоянно совершенствуется и дорабатывается с помощью юристов, работающих на линии. CRM обеспечивает связь между клиентом и юристом, а в нашем случае - представляет собой полноценный LegalTech-продукт, благодаря которому достигается определенный уровень автоматизации. Все IT-продукты, разработанные нами внутри компании или совместно со специалистами Сколково, мы согласуем с нашими юристами. Без помощи инхаус-юристов любой продукт будет просто оторван от реальности.

Юридические технологии постоянно расширяют применение в различных областях. В каких сферах для LegalTech в России сейчас сконцентрирован наибольший потенциал для развития?

Сейчас есть большой потенциал у целого ряда направлений LegalTech. Например, это автоматизация документооборота, правовое сопровождение клиентов, управление информацией. Также большие ресурсы у дистанционных юридических консультаций - интерес к ним будет только расти.

Ожидаете ли вы приток инвестиций в LegalTech?

Думаю, да. Увеличение популярности LegalTech уже превзошло все самые смелые ожидания - за последние годы рост объема инвестиций в этот сегмент юридического рынка составил впечатляющие 713%. Мы видим, как меняется рынок, на него приходят корпоративные инвестиции. Мы постоянно существуем в правовом поле, задумываемся об этом или нет. ЕЮС сейчас развивает около десятка проектов, помогая различным сервисам усиливать свои позиции именно с точки зрения правовой составляющей. Корпорации трансформируются, превращаясь в глобальные экосистемы. Есть и другие игроки рынка - в сторону технологий они стали смотреть достаточно поздно. Цифровизация бросает им вызов, и в этой ситуации такие LegalTech-компании, как ЕЮС, дают возможность купить билет на уходящий поезд.

Искусственный интеллект, кибербезопасность, автоматизация, роботизация - какие тренды развития LegalTech в России и мире вы считаете наиболее актуальными и почему?

Актуальны все перечисленные тренды. Но я бы выделил в первую очередь кибербезопасность, так как число угроз ежегодно только растет. Глобальные убытки от киберпреступности превышают 1 трлн долларов, что составляет 1% от мирового ВВП. Для активного использования высоких технологий бизнес должен быть уверен, что он не пострадает и не понесет огромных убытков.

Также особо отмечу автоматизацию в новой для России сфере юридической деятельности - комплаенсе. Тренд продолжает набирать обороты и идеологически близок нашей компании: мы учим клиентов тому, что своевременное обращение к нашему сервису позволяет купировать проблему на ранней стадии и решить ее максимально дешево, быстро и спокойно. Так, у нас есть сервис, который позволяет предпринимателю проверить свой веб-ресурс или магазин на предмет соответствия требованиям Роскомнадзора. Штрафы за нарушения в этой области серьезные, а услуги юриста в среднем по стране стоят от 80 000 рублей. Мы же предложили рынку за 23 750 рублей полностью автоматизированный инструмент. Человек покупает цифровое решение, и оно самостоятельно, без помощи живого юриста, проводит аудит, показывает возможные штрафы, выявляет нарушения и исправляет их. В итоге предприниматель оказывается защищен от дополнительных наказаний со стороны органов власти. Хочется верить, что благодаря таким решениям на российском рынке появится еще и тренд на юридическую профилактику. Для этого бизнесу нужно научиться играть на опережение: приходить к нам не после нарушения прав, а прежде чем оно случилось.