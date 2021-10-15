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15.10.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Финансист указала диапазон курса рубля на 12 месяцев вперед

Текст: Георгий Панин
Российский рубль продолжает удерживаться вблизи своих многомесячных максимумов по отношению к доллару и евро, чему способствуют ожидания дальнейшего повышения ключевой ставки Банком России и высокие цены на энергоносители.
Фото: Максим Блинов/РИА новости Фото: Максим Блинов/РИА новости
Фото: Максим Блинов/РИА новости

Специально для "Российской газеты" аналитик ФГ "ФИНАМ" Анна Зайцева назвала главные факторы, влияющее на рубль, и дала прогноз по курсу нацвалюты на 12 месяцев вперед:

Фото: iStock
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- На фоне ускоряющейся инфляции ЦБ РФ приступил в к реализации стратегии по ужесточению денежно-кредитной политики, последовательно повышая ключевую ставку. В период с марта по сентябрь с 4,25%, до 6,75%. При этом регулятор еще не завершил цикл поднятия ставки. И на октябрьском заседании мы ждем ее повышения как минимум до 7%, а на декабрьском, если инфляционное давление сохранится, - до 7,25%.

В условиях, когда большинство центробанков только обсуждают планы по сворачиванию монетарных стимулов, действия Банка России оказывают значимую поддержку национальной валюте.

Помимо этого, укреплению рубля по-прежнему способствуют высокие цены на нефть, которые уверенно закрепились выше уровня 80 долларов и приближаются к 85 долларам за баррель.

Также нельзя не отметить бьющие рекорды цены на газ и уголь, в результате чего многие страны оказались на грани полномасштабного энергетического кризиса. Однако российская экономика находится в выигрышной позиции.

По предварительным оценкам Банка России, профицит счета текущих операций РФ в III квартале составил рекордные 40,8 миллиарда долларов. Это объясняется благоприятной конъюнктурой на сырьевых рынках и является хорошей основой для укрепления рубля.

На наш взгляд, до конца текущего года цены на нефть будут оставаться высокими, учитывая сохраняющийся дисбаланс спроса и предложения. И только в следующем году по мере увеличения предложения на нефтяном рынке можно ожидать некоторого охлаждения цен на черное золото. В этих условиях мы допускаем, что курс USD/RUB может краткосрочно опуститься ниже отметки 71,5 рубля.

Дополнительную поддержку рублю в ближайшем времени будет оказывать приближающийся налоговый период в России. Экспортеры будут наращивать продажу валютной выручки на внутреннем рынке для выплаты налогов.

Формально налоговый период стартует 15 октября уплатой страховых взносов во внебюджетные фонды. А его пик придется на 25 октября, когда будут уплачивать НДПИ, НДС и акцизы.

Фото: Михаил Мордасов/РИА Новости
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В то же время сдерживающим фактором для рубля на среднесрочном горизонте может выступить общерыночный тренд на укрепление доллара США. Федрезерв готовится в скором времени приступить к сворачиванию программы покупки активов и завершить этот процесс к середине следующего года.

Более того, 9 из 18 руководителей ФРС ожидают повышения базовой ставки в 2022 году, причем трое из них полагают, что ставка будет увеличена дважды. В этом свете спрос на американскую валюту продолжает расти, что будет ограничивать потенциал укрепления рубля.

Наш целевой диапазон по курсу USD/RUB на IV квартал 2021 года составляет 71,5-74 рублей за доллар. А на 12 месяцев вперед - 70-75 рублей за доллар.

Экономика Финансы Валютный рынок Обзор рынков Курс рубля

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