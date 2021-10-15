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15.10.2021 23:59
Рубрика: Общество

Гидрометцентр предупредил о мокром снеге и заносах на дорогах

Текст: Ольга Игнатова
Погоду в центре Европейской России испортили атлантический и южный циклоны. Последний еще называют балканским или "Балканцем".

Они принесли дожди. Атлантический циклон с центром над Скандинавией будет управлять погодой и в ближайшие дни. Поэтому, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, погода в центральных областях, в том числе и в столичном регионе, в ближайшие дни будет относительно теплой. Температура окажется выше климатической нормы. Но при этом ежедневно возможны кратковременные дожди. Будет облачно с небольшими прояснениями.

Фото: Евгений Софийчук/ТАСС
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Дневные температуры сохранятся в диапазоне от 5 до 12 градусов тепла, ночные - от 1 до 7 тепла.

Но во вторник, 19 октября, температура резко понизится. Ночью уже будет около нуля, днем 2-7 тепла. В ночь на 20 октября ночью до минус 4, в Московской области до минус 5 градусов. Днем не выше плюс 6 градусов. 21 октября ночью также сохранятся заморозки до минус 5 градусов. При этом днем немного потеплеет - до плюс 5-10 градусов. Ежедневно сохраняется вероятность осадков. В том числе в смешанной фазе - в виде дождя и мокрого снега.

К следующим выходным дневные температуры снова вернутся в диапазон от плюс 5 до плюс 12 градусов. По ночам также будут плюсовые температуры.

Ветрено в эти выходные будет на северо-западе страны, в частности, в Ленинградской области. А на юге - в Краснодарском крае - потеплеет до плюс 23 градусов. Но уже в понедельник - не ваше плюс 19-ти. И все время сильные дожди. В районе Анапы еще и с сильным ветром.

Дальний Восток атакуют циклоны. Поэтому жителей Хабаровского края ожидают ненастные выходные с мокрым снегом. Снег пойдет и на Сахалине. На побережье ураганный ветер. В Приморье также местами пройдет снег. Возможно установление временного снежного покрова. Водителям стоит быть особенно осторожными. Но уже в понедельник на юге Приморья потеплеет до плюс 15 градусов.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
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Ненастно на Камчатке и в Магаданской области.

А вот на юг Урала и Сибири пришел антициклон. Поэтому там без осадков. На Урале в выходные до плюс 13 градусов. В Омской области и на юге Тюменской области до плюс 15-ти. От Новосибирска до Алтая плюс 5-10 градусов, местами и выше. Также и в центральных и южных районах Красноярского края. А на севере Красноярского края всего ноль градусов и метель.

Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ

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