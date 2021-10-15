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15.10.2021 15:08
Рубрика: Власть

Глава комитета Госдумы призвал использовать в борьбе с пандемией зарубежный опыт

Текст: Татьяна Замахина

Для снижения роста заболеваемости коронавирусом России необходимо использовать опыт стран, которые успешно борются с пандемией. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. В пример он привел практику повсеместного тестирования на наличие вируса и контроль за заболевшими.

Парламентарий призвал изучить опыт Норвегии, Новой Зеландии, Дании и ряда других стран.

По его словам, в первую очередь необходимо прервать цепочку заражений - здесь не обойтись без ношения масок. "Доказано, что обычная тканевая маска в два раза снижает риск заражения - 56%, если быть точным", - подчеркнул депутат.

Хубезов также подчеркнул, что для снижения уровня заболеваемости необходимо обеспечить сквозное тестирование по всей стране. "Тест-системы должны быть практически повсюду, - считает он. - Те страны, которые достигли хорошего результата, у них даже есть вероятность заказать тест-систему себе на дом".

Фото: Евгений Земцов / РИА Новости
Карта коронавирусных ограничений в регионах России

Также, по его словам, необходимо "отслеживать тех людей, которые заражены".

"К сожалению, опять же, поведение населения - чуть-чуть себя человек почувствовал лучше, хоть он еще болеет ковидом, начинает посещать места общего пользования, спокойно передвигается по транспорту. Нельзя этого делать, - пояснил он. - Поэтому ряд стран ввели специальные программы, приложения, по которым они отслеживают вообще весь путь перемещения этих людей".

Глава Комитета предложил ввести в России строгое соблюдение масочного режима, достичь 70% уровня вакцинации населения, расширить возможности проведения экспресс-тестирования за счет создания сети общественных бесплатных экспресс-лаборатории в городах и малых населенных пунктах. А также - рассмотреть возможность использования программы "Госуслуги. COVID трекер" для передачи информации о статусе ПЦР-мазка и разработать четырехуровневую систему введения ограничений в субъектах федерации.

Таким образом, по мнению Дмитрия Хубезова, будет создан пошаговый порядок действий в зависимости от эпидемиологической ситуации.

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