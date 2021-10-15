Готова ли Европа к поставкам газа по "Северному потоку-2"

Поставки газа по "Северному потоку-2" можно будет начать в ближайшие дни, но для запуска газопровода нужно разрешение европейского регулятора, заявил вице-премьер Александр Новак, выступая на Российской энергетической неделе (РЭН).

"Газопровод построен, идут пусконаладочные работы и заполнение газом. В ближайшие дни "Северный поток-2" будет готов к работе, но когда начнутся коммерческие поставки, зависит от европейского регулятора", - сказал Новак. По его словам, объемы прокачки газа по "Северному потоку-2" будут зависеть от заявок европейских компаний.

Казалось бы, Европа, где биржевые цены на газ уже почти месяц не опускаются ниже 1000 долларов за тысячу кубометров, должна по возможности ускорить процесс разрешения поставок. Средняя экспортная цена российского газа - 295-330 долларов за тысячу кубометров, то есть значительно ниже, чем на европейских площадках в споте (контракты с быстрой поставкой и оплатой). Но пока никаких заявлений со стороны Евросоюза о желании быстрее начать использовать новый маршрут доставки газа не было.

Такая неспешность может показаться странной, как и то, что пока не последовало никаких выводов о нестабильности генерации на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ). В этом году Европу подвел ветер, а в следующем - может подвести солнце. Евросоюз - один из крупнейших импортеров энергоресурсов в мире. Зависимость от сырья заставляет страны ЕС активно продвигать идею о скорейшем энергопереходе - отказе от угля, нефти и газа. Но, по мнению Новака, в такой позиции слишком много политики и слишком мало экономических расчетов.

По его словам, резкий рост спроса на энергоресурсы после острой фазы пандемии наложился на погодные факторы - сначала была долгая зима, а потом жаркое, безветренное лето. В результате объемы забора газа из подземных хранилищ выросли, а выработка электроэнергии ветровыми и гидроэлектростанциями снизилась.

В этом году европейскую возобновляемую энергетику подвел ветер, в следующем - может подвести солнце

Необходимо более тщательно подходить к прогнозам и планированию, делать их на долгосрочной основе, считает Новак. Сейчас продолжают звучать политические заявления об отказе от углеводородов и инвестиций в них. Но основанием для этого должны быть расчеты. Всем известно, что солнечная и ветровая генерация зависит от погоды. Поэтому чем больше доля ВИЭ, тем больше нужно резервов на традиционных источниках энергии. Это не было учтено в ЕС в этом году.

Сейчас существует множество прогнозов до 2050 года, по которым спрос на нефть и газ начнет снижаться уже в этом десятилетии. Но в 2019 году никто не мог предсказать падение энергетического рынка в 2020 году, а потом его быстрое восстановление в 2021 году. В ближайшие десятилетия углеводороды не потеряют свое значение в мировом энергобалансе, считает вице-премьер.

Он отметил, что Россия поддерживает климатическую повестку и работу по снижению выбросов углерода, развитие ВИЭ, водородной и атомной энергетики. Но развитие чистой энергетики не должно тормозить экономический рост, то есть ухудшать жизнь людей, а в Европе произошло именно это.