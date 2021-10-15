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"Яндекс.Новости" начали маркировать материалы СМИ-иноагентов

Текст:   Василий Кошкин
15.10.2021,  
17:18
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

"Яндекс.Новости" начали маркировать материалы СМИ, признанных иноагентами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов владельца Bellingcat

Отмечается, что агрегатор пошел на это в соответствии с действующим законодательством.

Соответствующий закон был принят в России в 2017 году. Средства массовой информации, признанные иностранными агентами, обязаны предоставлять данные о руководстве, расходовании средств, аудиторской проверке, а также маркировать свои материалы с указанием статуса СМИ-иноагента.

Сейчас в реестре СМИ-иноагентов числятся 85 физических и юридических лиц.