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15.10.2021 16:39
Рубрика: Экономика

IKEA предупредила о дефиците товаров до 2022 года

Текст: Матвей Линник

Мебельная компания IKEA может столкнуться с дефицитом товаров вплоть до августа следующего года из-за кризиса в цепочке поставок. Об этом в интервью Bloomberg сообщил генеральный директор Inter Ikea Джон Абрахамссон Ринг.

Фото: YouTube/Ikea
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"Самая большая проблема заключается в доставке продукции из Китая, где возможности были очень ограниченными", - отметил он.

По его словам, трудности в логистике возникли из-за нехватки транспортных контейнеров и заблокированных портов.

В новых условиях IKEA будет вынуждена сосредоточится на поставке в магазины только самых популярных товаров, отметил Ринг.

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