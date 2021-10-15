IKEA предупредила о дефиците товаров до 2022 года

Мебельная компания IKEA может столкнуться с дефицитом товаров вплоть до августа следующего года из-за кризиса в цепочке поставок. Об этом в интервью Bloomberg сообщил генеральный директор Inter Ikea Джон Абрахамссон Ринг.

"Самая большая проблема заключается в доставке продукции из Китая, где возможности были очень ограниченными", - отметил он.

По его словам, трудности в логистике возникли из-за нехватки транспортных контейнеров и заблокированных портов.

В новых условиях IKEA будет вынуждена сосредоточится на поставке в магазины только самых популярных товаров, отметил Ринг.