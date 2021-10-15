Южная Корея намерена начать отказ от масок через две недели

В Южной Корее 85% вакцинированного от коронавируса населения позволит отказаться от масок и завершить подавляющее большинство основных ограничений. С таким заявлением выступили представители правительства, пообещав населению, что страна начнет процедуру активного возвращения к нормальной жизни уже через две-три недели.

Корейцы уже давно успели прославиться своим в общей массе очень тщательным соблюдением предписанных правительством мер социального дистанцирования, включая всеобщее ношение масок, а также вакцинацию. Но даже законопослушные граждане республики сильно устали от более полутора лет жизни в условиях "коронавирусной осады" и начали роптать, требуя снятия ограничений. Правительство страны решило их обрадовать, дав понять, что терпеть осталось совсем немного.

Главными причинами для оптимизма обычно очень осторожных в плане снятия ограничений южнокорейских чиновников стали высокие показатели вакцинации и низкие цифры летальности от COVID-19 в стране. Стоит признать: корейцы вняли призывам властей и массово выстроились у пунктов вакцинации. Доля так называемых ковид-диссидентов в стране очень невелика. Согласно данным на 15 октября, в стране процедуру вакцинации хотя бы одним препаратом прошли более 78% населения или более 40 миллионов из 52-миллионного населения. Активно стали записываться на вакцинацию и молодые люди в возрасте 16 и 17 лет, охотно идут на ревакцинацию те, кто до этого уже привился.

Массовая вакцинация в Южной Корее стартовала 26 февраля этого года. Поначалу процедура подвергалась критике за различные просчеты, но в итоге власти смогли устранить недостатки. Ожидается, что уже через несколько дней доля вакцинированного населения превысит 80%, а именно этот показатель власти РК постоянно называли в качестве целевой отметки, с которой возможно будет полноценное возвращение к нормальной жизни.

Впрочем, южнокорейские специалисты предпочли и здесь проявить осторожность. Как заявил заместитель директора агентства по контролю и предотвращению инфекционных заболеваний РК Квон Чжун Ук, массовая отмена подавляющего большинства ограничений начнется скорее всего тогда, когда доля вакцинированных достигнет показателя не в 80, а 85% от населения. "С теоретической точки зрения мы можем быть в безопасности даже от дельта-варианта коронавируса и отказаться от ношения масок и иных ограничений в работе ресторанов, баров и иных заведений, когда доля вакцинированных составит 85%", - заявил он.

Учитывая, что корейские чиновники ранее всячески отказывались называть точные даты ограничений, а теперь четко обозначили линию в 85%, то местные СМИ и эксперты восприняли это заявление однозначно: с стране начнут отказываться от мер соцдистанцирования, включая ношение масок, по достижению этого самого показателя. В случае с Кореей нетрудно просчитать, когда именно это произойдет: если нынешние темпы вакцинации сохранятся, то Страна утренней свежести снимет маски уже через пару-тройку недель - с начала ноября. Именно тогда ожидается достижение тех самых 85% защищенных от COVID-19.

Хотя замдиректора агентства по контролю и предотвращению инфекционных заболеваний РК Квон поспешил подстраховаться, подчеркнув, что власти "не считают это самоцелью, а намерены принимать рациональное решение по этому поводу", но население восприняло заявление как обещание и "яркий свет нормальной жизни в конце завершающегося коронавирусного тоннеля".

Впрочем, некоторые корейские эксперты предостерегают, говоря, что даже с очень высокими показателями вакцинированных можно столкнуться с очередной волной COVID-19. Правда, их доводы парируют те, кто уже давно выступает за "нормальную жизнь с коронавирусом", приравняв инфекцию к сильному гриппу, чьи вспышки не заставляют ограничивать полеты самолетов или закрытие ресторанов. Статистика Кореи демонстрирует, что летальность от коронавируса в стране - мизерная, а заражаются в подавляющем большинстве те, кто еще не вакцинировался, инфицированные чаще всего не имеют симптомов и чувствуют себя хорошо, с удивлением случайно узнавая в ходе плановых проверок, что у них COVID-19.