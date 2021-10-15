Как вузы "Приоритета 2030" работают с бизнесом

Участие российских вузов в федеральной программе "Приоритет 2030" - это не только развитие вузовской науки, но и ответ на существующие экономические вызовы. Примеров, когда региональный бизнес начинается в стенах вуза со стартапов, достаточно. Но еще важнее, когда вуз сам, целиком готов трансформироваться здесь и сейчас, давая региональному рынку весь универсальный набор инструментов, которым владеет: новые технологии, образовательные программы, молодые квалифицированные кадры.

Например, Севастопольский госуниверситет (СевГУ) - градообразующее предприятие Города-героя Севастополя - уже сейчас работает в тесной "связке" с партнерами из бизнеса. Подготовка кадров под задачи местных предприятий - одна из ключевых стратегий в работе вуза. Наглядный пример: главное приборостроительное предприятие города - Конструкторское бюро коммутационной аппаратуры - пришло В СевГУ с запросом на кадры. Теперь в вузе есть базовая кафедра, где ведется подготовка технологических команд для перевода Севастополя и в перспективе всего Крыма на модели интеллектуальных сетей.

По мнению губернатора Севастополя Михаила Развожаева, вуз - центр притяжения человеческого капитала, который нужен для всех сфер экономики города.

Структура учебного плана и проектов, над которыми работают ребята, поступившие в корпоративную магистратуру СевГУ, определяется индустриальным партнером. Так, вместе с компанией "Алмаз-Антей" создана программа по подготовке будущих дизайнеров микросхем в области микро- и нано- электроники.

- В рамках федеральной программы "Приоритет 2030" мы будем развивать формат корпоративных магистратур, где у каждой магистратуры есть индустриальный региональных партнер, - пояснил ректор Севастопольского госуниверситета Владимир Нечаев. - Один из наших стратегических проектов, который мы будем реализовывать за счет гранта - "Живые лаборатории". Университет со своей способностью быстро реагировать на перспективные запросы местного бизнеса поспособствует привлечению новых инвестиций в регион.

Самарский национальный исследовательский университет им. академика Королева - один из ведущих вузов в области аэрокосмических технологий: здесь готовят специалистов для 27 организаций федерального и регионального уровня. Именно с подачи бизнеса в вузе появилось новое направление "Энергоэффективность", которое переросло в практикоориентированную сетевую образовательную программу "Энергоэффективность и энергосбережение на промышленном предприятии". Пример такого системного взаимодействия - работа с ПАО "ОДК-Кузнецов". Для вуза - повышение уровня практической подготовки будущих специалистов, для бизнеса - молодые высококвалифицированные кадры, для региона - стабильно работающие предприятия.

- Практико-ориентированное обучение, отвечающее запросам рынка труда, - один из базовых трендов современного высшего образования, - говорит ректор вуза Владимир Богатырев. - Речь идет о дополнении классической триады "знания - умения - навыки" еще одной единицей - "опыт деятельности". Внедрение данного тренда в учебный процесс требует сотрудничества с теми предприятиями, которые видят в студентах-практикантах свой ближайший кадровый резерв.

А в Красноярске под эгидой Сибирского федерального университета проводят совместно с бизнесом не только олимпиады для школьников, но и выходят на научные разработки. По словам ректора СФУ Максима Румянцева, вхождение в "Приоритет 2030" позволит перезагрузить партнерскую политику и выйти на решение конкретных технологических и инженерных задач индустриальных партнеров.

- В рамках стратегического проекта "М4" мы рассчитываем изменить научно-образовательную деятельность университета по направлениям "Горное дело", "Металлургия", "Новые материалы" и "Машиностроение", - рассказывает Максим Румянцев. - Наша задача - стать для каждой компании "своим корпоративным университетом" - Университетом Корпораций.