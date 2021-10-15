Киноэкипажу на МКС рассказали о подготовке к приземлению на "Союзе МС-18"

Экипаж корабля "Союз МС-18" в составе космонавта Олега Новицкого, режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд, проинструктировали, как подготовиться к посадке. Приземление "Союза МС-18" намечено на утро 17 октября юго-восточнее казахстанского города Джезказган.

"Подтянуть, выдыхая воздух, поясные и плечевые ремни… Никаких действий руками перед посадкой ни в коем случае не делать во избежание травм...", - рассказал киноэкипажу специалист Ракетно-космической корпорации "Энергия" Сергей Малихов. Он добавил, что на высоте 200-300 метров нужно будет прекратить репортаж, "приготовиться к посадке, сжать зубы… зафиксировать тело, руки - на центральной ручке кресла и ждать приземления", - цитирует РИА Новости.

По прогнозу метеорологов, в районе приземления ожидается безоблачная погода с температурой плюс 11-16 градусов. В обеспечении посадки будут задействованы около 200 военнослужащих, вертолеты Ми-8МТВ5-1, самолеты Ан-12 и Ан-26, а также около 20 единиц специальной техники, в том числе пять поисково-эвакуационных машин-амфибия "Синяя птица".

Напомним, корабль "Союз МС-19" с космонавтом Антоном Шкаплеровым, режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд был запущен с космодрома Байконур 5 октября. Через 3,5 часа киноэкипаж прибыл на МКС. Съемки фильма начались 6 октября. Рабочее название первого художественного фильма, который будет снят в космосе, - "Вызов".

Как сообщает ТАСС, киноэкипаж на борту МКС отснял уже большую часть материалов, которые войдут в фильм.