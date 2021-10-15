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15.10.2021 03:10
Рубрика: Культура

Киногруппу с МКС уже ждут на земле

Текст: Александр Емельяненков
Российская газета - Федеральный выпуск № 236(8587)
Только осмотрелись, научились "плавать" в отсеках, не набивая синяков, спать и есть стоя, а работать на боку, и - пора возвращаться. Так или примерно так можно было бы сказать об участниках космического полета Юлии Пересильд и Климе Шипенко, которые утром 17 октября должны вернуться из необычной киноэкспедиции.

Мол, жалко расставаться. Поработать бы на МКС еще. Чтоб родные немного поскучали. А нас на землю не тянет... Сказать-то можно, если бы не одно "но".

Фото: instagram@yusupov_damir_
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Те десять дней, что актриса и режиссер уже провели в корабле "Союз" и на борту МКС, были для них совсем не прогулкой с экзотическими видами из иллюминаторов и ощущениями "легкости во всем теле". Подготовленные для полета по сверхускоренной программе, они получили к этому дню весь набор ощущений, далеко не самых приятных от пребывания человека в условиях невесомости.

Скажем прямо: им досталось больше, чем Юрию Гагарину (один виток вокруг Земли, 108 минут всего полета) и Герману Титову (полет в течение суток - 17 витков, из которых последние пять-шесть были на пределе его физических возможностей).

И ничуть не меньше, чем Андрияну Николаеву и Павлу Поповичу (в их первом полете), Валерию Быковскому и Валентине Терешковой, Павлу Беляеву и Алексею Леонову (в его первом полете). Валерий Федорович Быковский в одноместном корабле "Восток-5" находился в космосе 119 часов 6 минут - и этот его рекорд для полетов в одиночку до сего дня не превзойден.

Из советских космонавтов первыми перешли двухнедельный рубеж Андриян Николаев и Виталий Севастьянов в июне 1970 года. Причем все 17 суток 16 часов 59 минут они провели внутри пилотируемого корабля "Союз-9". А уже после них начались многодневные экспедиции на орбитальные станции "Салют", "Мир" и МКС. К таким полетам мы успели привыкнуть и воспринимаем их как работу пусть и сложную, сопряженную с риском, но уже освоенную и отлаженную.

Юле и Климу надо было не просто терпеть и считать часы-минуты до возвращения на землю - актрисе и режиссеру на борту МКС важно было работать

Советский космонавт и врач по первой профессии Валерий Поляков провел на орбитальной станции "Мир" 437 суток и 18 часов - его рекорд не побит до сих пор. Но это был эксперимент, к которому Полякова специально готовили и он особым образом готовился сам.

Юлия Пересильд и Клим Шипенко тоже профессионалы в своем деле, но это другой профессионализм. Там, "наверху", им очень непросто. А ведь надо не только терпеть и считать часы-минуты до возвращения на землю - надо работать. Поэтому пожелаем им сил и будем держать кулаки "на удачу" утром в воскресенье.

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