Китайский корабль "Шэньчжоу-13" отправился на орбитальную станцию

China has its own Space Stationz How cool is that 🙄

#Shenzhou13 mounted on the Long March 2F rocket lifted off early Saturday morning from Jiuquan Satellite Launch Center in Northwest China’s Gansu Province. pic.twitter.com/1U1otOE2iB — The MAK (@intel1osint100) October 15, 2021

По данным агентства, запуск был осуществлен в 19:25 по московскому времени с космодрома Цзюцюань. На борту корабля находятся три космонавта.

Отмечается, что космонавты пробудут на орбите шесть месяцев. За это время им предстоит несколько раз совершить выход в открытый космос. Кроме того, они будут проводить научные эксперименты.