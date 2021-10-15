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15.10.2021 17:02
Рубрика: Власть

Корабль ВМФ РФ пресек попытку эсминца США нарушить госграницу РФ

Текст: Юрий Гаврилов
Минобороны РФ сообщило, что в пятницу, 15 октября, около 17:00 по местному времени эсминец Chafee (DDG 90) ВМС США, который уже несколько дней находится в акватории Японского моря, приблизился к территориальным водам России и предпринял попытку пересечения нашей государственной границы.

"Большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" Тихоокеанского флота, находившийся в данном районе, по международному каналу связи предупредил иностранный корабль о недопустимости подобных действий. Американский корабль был также уведомлен, что находится в районе, закрытом для судоходства в связи с проведением артиллерийских стрельб в рамках проходящего с 14 по 17 октября совместного российско-китайского учения "Морское взаимодействие-2021", - рассказали в ведомстве.

Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
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Далее события развивались так. После полученного предостережения эсминец США вместо того, чтобы изменить курс и уйти подальше от закрытого района, поднял флаги расцвечивания, обозначающие подготовку к взлету вертолета с палубы корабля. В мореходной практике такие действия означают невозможность изменения курса и скорости. Вот и Chafee явно не собирался отворачивать от нашей госграницы в заливе Петра Великого. "Действуя в рамках международных правил мореплавания, БПК "Адмирал Трибуц" взял курс на вытеснение нарушителя от российских территориальных вод, - сообщили в Минобороны РФ. - Эсминец УРО Chafee, убедившись в решимости экипажа российского корабля не допустить нарушения государственной границы, изменил направление и в 17:50 отвернул на обратный курс, когда до БПК "Адмирал Трибуц" оставалось менее 60 метров".

Действия экипажа эсминца Chafee ВМС США в нашем военном ведомстве назвали грубым нарушением Международных правил предупреждения столкновения судов в море и российско-американского межправительственного соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним от 1972 года.

В ведомстве добавили, что в настоящее время большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" продолжает выполнение задач в акватории Японского моря.

Власть Безопасность Правительство Минобороны РГ-Видео

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